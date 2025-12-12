Clima en Panamá: se prevén lluvias aisladas y niveles elevados de radiación UV en varias regiones del país este viernes

Las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 28.5°C y 31°C en el Caribe, y de 29°C a 33°C en el Pacífico. En zonas montañosas se prevén registros inferiores a 26°C.

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante este viernes 12 de diciembre, se esperan chubascos y aguaceros aislados en sectores del centro y oriente del país, según el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

De acuerdo con el boletín, en el Caribe, desde la madrugada hasta primeras horas de la mañana se prevén chubascos aislados y esporádicos desde Guna Yala hasta el norte de Veraguas. Para la tarde, se pronostican aguaceros de variada intensidad sobre Colón y Guna Yala, mientras que en horas de la noche persistirá la posibilidad de lluvias en zonas marino-costeras.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana podrían registrarse aguaceros en zonas marítimas, con incursiones de lluvias ocasionales en Darién, la Comarca Emberá Wounaan–Sambú y el sur de la Península de Azuero.

Por la tarde, se esperan aguaceros entre aislados y dispersos en Panamá Oeste, Panamá, Darién y comunidades de la comarca Emberá Wounaan, con baja probabilidad de lluvias en el resto de la vertiente. En horas de la noche predominará un cielo parcialmente nublado, aunque no se descartan aguaceros costeros. El Imhpa informó que las temperaturas mínimas oscilarán entre 22°C y 24.5°C, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central podrían descender entre 10°C y 23°C.

Las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 28.5°C y 31°C en el Caribe, y de 29°C a 33°C en el Pacífico. En zonas montañosas se prevén registros inferiores a 26°C. En cuanto a los vientos, se esperan corrientes del noroeste, relativamente aceleradas, en la región metropolitana y central, con velocidades de hasta 20 km/h. El resto del país tendrá vientos de componente norte, entre nornoroeste y nornoreste, menores de 15 km/h, con incursiones del Pacífico oriental.

Condiciones marítimas

Litoral Caribe: Oleajes entre 1.0 y 2.0 metros de altura, con periodos de 7 a 9 segundos . (Condiciones de precaución moderada).

Oleajes entre de altura, con periodos de . (Condiciones de precaución moderada). Litoral Pacífico: Olas entre 0.4 y 1.3 metros, con periodos de 5 a 12 segundos. (Condiciones favorables).

Finalmente, el Imhpa advirtió que los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles Altos y Muy Altos en el centro y occidente del país, mientras que en la región oriental se registrarán rangos de Moderados a Altos.