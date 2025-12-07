Clima en Panamá: Aguaceros aislados podrían registrarse durante este domingo

En horas de la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del sector, con excepción del oriente de la comarca Guna Yala, donde se esperan lluvias durante las primeras horas del día.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una combinación de cielo parcialmente nublado durante la mañana y aguaceros aislados en horas de la tarde podría registrarse este domingo 7 de diciembre, según el boletín meteorológico del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

Vertiente del Caribe

Para la tarde, se pronostican aguaceros aislados en la serranía de Guna Yala, zonas montañosas de Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé y sectores montañosos de Colón Costa Arriba, mientras que el resto de la región mantendrá condiciones parcialmente nubladas.

Durante la noche, las lluvias intermitentes persistirán principalmente en el occidente de Bocas del Toro, con cielo parcialmente nublado en el resto del Caribe panameño.

Vertiente del Pacífico

Para la mañana, se espera poca nubosidad a cielos despejados en la mayoría del área, excepto en el oriente de Darién, la comarca Emberá Wounaan y el golfo de Chiriquí, donde se reportarán nublados y lluvias aisladas.

Durante la tarde, se anticipan aguaceros aislados y puntuales en Panamá Norte, Panamá Este, Darién, la comarca Emberá Wounaan y sectores de Chiriquí, con nubosidad dispersa en las demás áreas.

En horas de la noche, las lluvias intermitentes continuarán en el occidente chiricano y el oriente darienita, mientras el resto del Pacífico se mantendrá con condiciones entre poca nubosidad y despejado.

Temperaturas

Las temperaturas máximas oscilarán entre 29 °C y 33 °C en el territorio nacional, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central se registrarán valores entre 14 °C y 24 °C.

Vientos

Caribe: direcciones Noroeste y Suroeste, con velocidades menores a 20 km/h.

direcciones Noroeste y Suroeste, con velocidades menores a 20 km/h. Pacífico: direcciones Noroeste, Oeste y Suroeste, con velocidades entre 5 y 20 km/h.

Condiciones marítimas

Litoral Caribe: olas entre 0.5 y 1.2 metros, con periodos de 8 a 9 segundos.

olas entre 0.5 y 1.2 metros, con periodos de 8 a 9 segundos. Litoral Pacífico: olas entre 0.5 y 1.0 metros, con periodos de 12 a 13 segundos.

Índice UV

Los niveles de radiación UV-B se mantendrán en categorías de riesgo muy alto (entre 8 y 10), por lo que se recomienda evitar exposición prolongada al sol y reforzar medidas de protección.