Clima en Panamá: Se prevén aguaceros fuertes para este viernes

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) ha emitido su pronóstico del tiempo para este viernes 26 de septiembre, alertando a la población sobre la llegada de episodios de lluvias y aguaceros hasta de fuerte intensidad a lo largo del país.

Clima y temperaturas

En el Caribe, durante la mañana, se prevén aguaceros dispersos en zonas marítimas, mientras que el resto de la vertiente mantendrá un cielo parcialmente nublado. Sin embargo, la situación cambiará en la tarde y primeras horas de la noche, cuando se esperan cielos nublados con lluvias y aguaceros de fuertes intensidades a lo largo de toda la vertiente.

Mientras que, en el Pacífico, en el transcurso de la mañana, se anticipan aguaceros en zonas marítimas con una posible incursión hacia áreas costeras. Para la tarde, se pronostican incursiones nubosas desde el mar hacia tierra firme, generando lluvias de manera generalizada y hasta de fuertes intensidades. Se espera que estas precipitaciones se extiendan hasta las primeras horas de la noche, afectando principalmente a las provincias de Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé, provincias centrales, Panamá Este, Darién y Comarcas Emberá Wounaan.

Cabe destacar que el miércoles se activó un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas. Este aviso es válido hasta las 11:59 p.m. del 27 de septiembre de 2025.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 29°C y 30°C en el Pacífico y entre 27°C y 29°C en el Caribe. En la cordillera central, las temperaturas serán más frescas, entre 22ºC y 24ºC.

Vientos

Durante el día se esperan vientos variables del Noroeste, Oeste y Sur-Suroeste, con velocidades sostenidas moderadas de 10 a 15 Km/h.

Condiciones marítimas y radiación UV

En el litoral del Caribe, se registrarán olas de 0.4 a 0.8 metros de altura con periodos de 6 a 7 segundos. En el litoral del Pacífico, las olas serán más significativas, alcanzando entre 0.5 y 1.5 metros de altura con periodos de 8 a 14 segundos.

Los índices máximos de radiación UV-B se mantendrán en niveles de moderados a altos (03 a 06) en todo el país.