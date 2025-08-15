Clima en Panamá: sábado con cielos despejados y domingo con lluvias generalizadas en el país

El paso de la onda tropical número 23 traerá consigo precipitaciones de carácter más generalizado en gran parte del territorio nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las condiciones climáticas para este fin de semana en el país estarán marcadas por contrastes. Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), este sábado se esperan cielos mayormente despejados, lo que permitirá a la población disfrutar de actividades al aire libre y visitas a las playas sin mayores inconvenientes por lluvias.

No obstante, el panorama cambia para el domingo. El paso de la onda tropical número 23 traerá consigo precipitaciones de carácter más generalizado en gran parte del territorio nacional.

“Estamos esperando que las lluvias del domingo sean más extendidas, con acumulados importantes en la región metropolitana, así como en Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro, Colón y Darién”, explicó Roberto Caballero, meteorólogo del Imhpa. El especialista advirtió que gran parte del país podría verse afectado por estas lluvias.

Además de la onda tropical, los meteorólogos mantienen bajo observación al huracán Erin, que actualmente se ubica al noreste de las Antillas Menores. Aunque está distante de la cuenca del Caribe, el Centro Nacional de Huracanes prevé que alcance categoría 3, con vientos superiores a los 178 kilómetros por hora.

Este fenómeno no impactará directamente a Panamá, pero sí podría generar mar de fondo entre el lunes y martes en las costas caribeñas, principalmente en Colón, Bocas del Toro y la comarca Guna Yala.

Finalmente, las autoridades informaron que, en cuanto a las mareas, se espera que durante este fin de semana se mantengan dentro de la normalidad, tanto en el litoral Pacífico como en el Atlántico.

Con información de Jocelyn Mosquera