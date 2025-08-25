Clima en Panamá: niveles de radiación ultravioleta podrían presentarse extremos, advierte Imhpa

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó en su más reciente boletín que, durante las próximas horas y en la mañana de este lunes, el cielo se mantendrá mayormente despejado en gran parte del territorio nacional, con escasa nubosidad.

Según la entidad, estas condiciones favorecerán un incremento de las temperaturas debido al calentamiento diurno. Para horas de la tarde, se prevén los típicos aguaceros aislados con descargas eléctricas, principalmente en Panamá Norte y Oeste, Chiriquí, Veraguas, Coclé y Darién.

En el resto del país, no se esperan lluvias significativas. Dichas precipitaciones podrían extenderse hasta el inicio de la noche. Posteriormente, durante la madrugada, se anticipan lluvias y tormentas eléctricas en ambos sectores marítimos.

En cuanto a las temperaturas, las más bajas oscilarán entre 12 °C y 17 °C en las zonas altas y montañosas, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 19 °C y 24 °C. Las máximas irán de 25 °C a 27 °C en la mayor parte del territorio, con registros que podrían alcanzar entre 28 °C y 33 °C en la región central.

Respecto a los vientos, se mantendrán con intensidad moderada, con velocidades de 10 a 35 km/h, provenientes del norte y del sur, presentándose de forma convergente, lo que favorece la formación de nubes y lluvias en algunos sectores.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Caribe presenta estabilidad, con oleaje bajo que no supera los 1.40 metros. No obstante, algunas áreas del Pacífico continúan bajo advertencia debido a la altura y frecuencia del oleaje.

El Imhpa reiteró el llamado a la precaución, especialmente a pescadores, embarcaciones pequeñas y quienes realizan actividades en la costa. Finalmente, advirtió que los niveles de radiación ultravioleta (UV) se mantendrán entre muy altos y extremos, con valores de 9 a 11 en la escala UV.

Ante ello, recomendó evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., utilizar protector solar, ropa adecuada, gafas oscuras y sombrero o sombrilla. Asimismo, instó a la población a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).