Clima en Panamá: Imhpa alerta por posibles inundaciones en Colón, Veraguas y Ngäbe Buglé este jueves

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) indica que para este jueves, 27 de noviembre, se mantienen condiciones inestables en gran parte del país, con especial atención a zonas propensas a inundaciones y deslizamientos. La entidad advierte sobre posibles inundaciones en áreas de Colón, Veraguas Norte y la comarca Ngäbe Buglé, debido a la persistencia de lluvias de variada intensidad.

En la vertiente del Caribe, durante todo el día se prevén episodios de lluvias y aguaceros dispersos de moderados a muy fuertes, acompañados de actividad eléctrica más activa en horas de la mañana y la noche. Estas condiciones se concentrarán especialmente en Colón (Costa Arriba, Centro y Costa Abajo), Veraguas Norte y Ngäbe Buglé, aumentando la probabilidad de crecidas repentinas de ríos, ráfagas de viento, deslizamientos y/o inundaciones para esos lugares.

Sobre la vertiente del Pacífico, en la mañana y tarde se esperan lluvias dispersas y aguaceros en la mayor parte de la región, con mayor intensidad en Darién, la comarca Emberá, Panamá (Este-Centro), Panamá Oeste (norte), Coclé (norte) y la región central de la península de Azuero.

Estas condiciones podrían generar crecidas repentinas de ríos, ráfagas de viento, caída de árboles, deslizamientos puntuales y/o anegaciones urbanas. No se descartan eventos similares en las tierras altas de Chiriquí.

Las temperaturas máximas estarán entre 28°C y 29°C en el Caribe y de 30°C a 33°C en el Pacífico, mientras que en zonas de montañas y la cordillera Central se prevén valores por debajo de 26°C.

El Imhpa señala un incremento en los vientos del norte —desde noroeste a noreste— con velocidades cercanas a 20 km/h sobre la región central del istmo, mientras que el resto del país mantendrá vientos débiles, con incursiones del sur al oriente y suroeste en occidente.

Para las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se esperan oleajes entre 1.8 y 2.5 metros y periodos de 8 a 10 segundos, por lo que se recomiendan medidas de precaución debido al viento y el estado del mar. En el litoral Pacífico, las olas oscilarán entre 0.6 y 1.0 metros, con periodos de 12 a 16 segundos, condiciones consideradas favorables.

Los índices de radiación UV-B se mantendrán muy altos en Veraguas Centro y de altos a moderados en el resto del país.

El Imhpa reitera la importancia de seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ante las condiciones previstas para esta jornada.

