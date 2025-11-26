Nuevo hospital en Bugaba abre sus puertas tras catorce años de retrasos

El nuevo centro hospitalario será inaugurado este jueves 27 de noviembre por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Catorce años tuvieron que transcurrir para que finalmente se concretara la construcción del Hospital José Félix Espinosa Barroso, en el distrito de Bugaba. La obra, muy solicitada por la comunidad, inició con un costo estimado de $47 millones, pero terminó superando los $100 millones debido a las constantes paralizaciones registradas durante su ejecución.

El nuevo centro hospitalario será inaugurado este jueves 27 de noviembre por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Entre los residentes de Bugaba prevalece la expectativa no solo por la infraestructura recién terminada, sino también por la disponibilidad de especialistas y servicios que respondan a las necesidades de salud del occidente de Chiriquí.

“Esperemos que esté capacitado y que el personal técnico, los doctores y especialistas se ocupen de verdad, porque no es solamente la infraestructura, necesitamos a los médicos”, indicó una residente de la zona.

Autoridades médicas informaron que el cuarto de urgencias de la Policlínica Pablo Espinosa será trasladado a estas nuevas instalaciones.

Además, se proyecta habilitar otras especialidades para ampliar la atención a pacientes, especialmente aquellos que enfrentan diagnósticos de cáncer. El hospital contará con sala de hemodiálisis y servicios de quimioterapia, una demanda que por años han planteado los habitantes del área.

