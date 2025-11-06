Muere un hombre tras caer de un vehículo en Bugaba; es la víctima 45 por accidente de tránsito en Chiriquí

Omar Buitrago, jefe de Operaciones de Tránsito en Chiriquí, informó que el conductor del vehículo no permaneció en la escena y actualmente es buscado por las autoridades.

Bugaba, Chiriquí/La provincia de Chiriquí registró este jueves 6 de noviembre la víctima número 45 por accidentes de tránsito en lo que va del año.

El hecho ocurrió en la vía que conecta Concepción, en el distrito de Bugaba, con Volcán, cuando un hombre que aparentemente viajaba en la parte trasera de un vehículo cayó y sufrió fuertes golpes que le provocaron la muerte en el lugar.

Omar Buitrago, jefe de Operaciones de Tránsito en Chiriquí, informó que el conductor del vehículo no permaneció en la escena y actualmente es buscado por las autoridades.

El funcionario señaló que la imprudencia y la conducción bajo condiciones adversas continúan siendo algunas de las principales causas de accidentes con víctimas fatales en la provincia. Además, reiteró el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y extremar las medidas de seguridad para evitar tragedias como esta.

Con información de Demetrio Ábrego