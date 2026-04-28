Clima en Panamá: Imhpa alerta por crecidas de ríos ante lluvias intensas en corto tiempo

El informe también advierte sobre la posibilidad de crecidas repentinas de ríos , debido al alto volumen de lluvias en cortos periodos de tiempo, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este martes 28 de abril se prevé un escenario de algunas nubosidades con lluvias, combinado con un ambiente seco y muy cálido en gran parte del país.

De acuerdo con el boletín oficial, en la vertiente del Caribe, durante la madrugada se registrarán incursiones nubosas provenientes del mar hacia tierra firme, generando chubascos o aguaceros aislados e intermitentes.

Además, se prevé el desarrollo de nubosidad de tormenta de forma aislada entre la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro, con descargas eléctricas. Para el resto de la mañana y la tarde, estas condiciones se mantendrán, alternando entre cielo parcialmente nublado y periodos cubiertos con precipitaciones aisladas.

En el Pacífico, persistirán en la madrugada las lluvias con descargas eléctricas sobre la provincia y el golfo de Chiriquí, así como en el golfo de Panamá, en este último caso, de manera aislada. Sin embargo, el resto de las provincias de esta vertiente presentarán condiciones secas y poca nubosidad.

Durante la mañana dominará un ambiente seco y cálido, mientras que en horas de la tarde el incremento de la nubosidad, producto del flujo de vientos, favorecerá aguaceros aislados con posibles tormentas en Chiriquí, sectores de Veraguas, Darién y la comarca Emberá. En el resto del país se mantendrá un ambiente cálido con nubosidad dispersa.

El informe también advierte sobre la posibilidad de crecidas repentinas de ríos, debido al alto volumen de lluvias en cortos periodos de tiempo, por lo que se recomienda tomar precauciones.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 22°C y 26°C, mientras que en la cordillera Central estarán entre 16°C y 21°C. Las máximas en el Caribe estarán entre 28°C y 30°C, en el Pacífico entre 31°C y 34°C, y en la cordillera Central entre 22°C y 30°C.

Se espera además una alta sensación térmica, que podría alcanzar hasta 40°C en el sector Pacífico, lo que incrementa el riesgo de golpe de calor.

Respecto al viento, durante la mañana predominarán corrientes del norte y este, mientras que en la tarde se presentarán flujos convergentes en Chiriquí, Veraguas y Darién, con velocidades sostenidas entre 5 y 25 km/h.

En las condiciones marítimas, el Caribe registrará oleajes entre 0.4 y 1.0 metros con periodos de 4 a 9 segundos, mientras que en el Pacífico se esperan olas entre 0.8 y 1.5 metros con periodos de 11 a 14 segundos. Las autoridades recomiendan precaución durante episodios de tormenta.

Los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles de muy alto a extremo, con valores entre 8 y 13, capaces de generar quemaduras en la piel en periodos de entre 8 y 25 minutos, por lo que se insta a la población a protegerse adecuadamente.

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