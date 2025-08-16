Clima en Panamá: Se esperan condiciones nubladas y aguaceros aislados este sábado

El Instituto de Meteorología advirtió que los índices de radiación UV-B se ubicarán en rangos de moderados a altos, con valores entre 3 y 7.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) anunció que este sábado se presentarán lluvias y aguaceros en distintos puntos del país, acompañados de cielos nublados y condiciones variables tanto en el Caribe como en el Pacífico.

En el Caribe, la mañana iniciará con lluvias en áreas marítimas, con probabilidad de extenderse hacia las costas y tierra firme. Para la tarde se prevén nublados con precipitaciones de diferentes intensidades, sobre todo en el sector occidental, mientras que en otras zonas de la vertiente se registrarán aguaceros aislados. En la noche podrían repetirse episodios de lluvia sobre áreas marítimas.

En el Pacífico, la mañana estará marcada por cielos nublados y episodios de aguaceros en el mar, con posibilidad de alcanzar la franja costera. Durante la tarde se anticipan lluvias más intensas hacia las provincias centrales, la comarca Ngäbe Buglé y Chiriquí, mientras que en el resto de la vertiente se esperan aguaceros dispersos, algunos fuertes. En la noche, las precipitaciones se extenderán hacia Veraguas, Ngäbe Buglé y Chiriquí, además de probables nuevos episodios en zonas marítimas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28°C y 31°C en el Pacífico, de 28°C a 30°C en el Caribe y entre 23°C y 25°C en la Cordillera Central.

El informe agrega que los vientos se mantendrán variables, con dirección Oeste, Noroeste, Suroeste y Sur-Sureste, alcanzando velocidades sostenidas de 15 a 20 km/h.

Respecto a las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se prevén olas de 0.8 a 1.2 metros de altura, con periodos de 7 a 8 segundos; mientras que en el Pacífico oscilarán entre 0.5 y 1.2 metros, con periodos de 8 a 13 segundos.

El Imhpa advirtió también que los índices de radiación UV-B se ubicarán en rangos de moderados a altos, con valores entre 3 y 7.

Hasta el cierre de esta nota no se mantiene ningún aviso de vigilancia por lluvias.