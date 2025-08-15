Colón: Fuertes lluvias causan afectaciones en varias casas de la Costa Arriba

Colón/Una quebrada se salió de su cauce dejando dos casas afectadas en la comunidad de Juan Gallego, en el distrito de Portobelo, en la Costa Arriba de Colón, resultando parcialmente afectadas donde se ingresó el agua por las fuertes lluvias que azotaron la tarde de este viernes la costa caribeña.

Producto de la corriente del río, un auto fue arrastrado al intentar cruzar este puente, lo que provocó pánico entre los residentes; la conductora quedó atrapada dentro del vehículo y, por fortuna, pudo salir con ayuda de los moradores.

En tanto, en la comunidad de Palmira, también en la Costa Arriba, nueve casas fueron afectadas producto de las fuertes brisas que se dieron en el lugar, ya que es una comunidad cercana al mar.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene el monitoreo por toda la provincia de Colón.