Clima en Panamá: Inestabilidad atmosférica marcará la jornada de este domingo 28 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que este domingo 28 de septiembre el país permanecerá bajo una atmósfera inestable debido al fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y a la presencia de la Onda Tropical n.º 32, que se desplaza sobre el mar Caribe desde el sur de Cuba hasta las costas de Panamá, a una velocidad de 18 km/h.

Para la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevén cielos de dispersos a nublados con lluvias y tormentas eléctricas en Colón, Costa Norte de Veraguas, Bocas del Toro y las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé. En horas de la tarde y la noche continuarán las lluvias, acompañadas de aguaceros de ligeros a moderados y actividad eléctrica.

En el Pacífico, la mañana estará marcada por cielos parcialmente nublados con lluvias en Panamá Este, Norte, Centro y el Golfo de Panamá. Para la tarde y la noche se anticipan aguaceros aislados con tormentas eléctricas en Panamá Norte, Centro, Oeste, Este y Darién; además de Azuero, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12°C y 25°C, mientras que las máximas se ubicarán entre 28°C y 31°C. Los vientos variarán según la vertiente: en el Caribe serán de sureste a sur-sureste con velocidades entre 5 y 15 km/h; mientras que en el Pacífico predominarán del suroeste, alcanzando entre 16 y 30 km/h.

Las condiciones marítimas se mantienen favorables en ambas vertientes, con olas de hasta 0.61 metros en el Caribe y 0.91 metros en el Pacífico.

El Imhpa también advirtió que los índices de radiación UV-B se mantendrán de moderados a muy altos durante la mañana y la tarde, por lo que recomienda a la población protegerse adecuadamente de la exposición solar.