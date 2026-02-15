Clima en Panamá: Inestabilidad atmosférica provocará chubascos y alta radiación UV este 15 de febrero

El informe detalla que habrá predominio de vientos ligeros, con velocidades mayormente entre 5 y 20 km/h, en la vertiente caribeña y la parte central del Pacífico, con direcciones que variarán entre el noroeste y el noreste, además de incursiones del suroeste sobre el Pacífico occidental y oriental.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que para este domingo se mantendrán condiciones atmosféricas variables en el país, con presencia de lluvias aisladas, nubosidad y temperaturas elevadas, tanto en la vertiente del Caribe como en el Pacífico.

En el Caribe, durante la mañana se registrarán lluvias ligeras e intermitentes sobre Guna Yala, Colón, Veraguas Norte y la comarca Ngäbe Buglé.

Hacia la tarde, se prevé un aumento de la nubosidad a lo largo de la vertiente, con lluvias aisladas de intensidad ligera a moderada, que afectarán principalmente el occidente.

En horas de la noche, se esperan nuevamente lluvias aisladas e intermitentes, con probabilidad de chubascos en sectores del centro y oriente de la vertiente caribeña.

En la región del Pacífico, en la mañana son probables lluvias aisladas en Chiriquí Tierras Altas, así como en zonas del norte de Coclé, Panamá Oeste y Panamá. Estas condiciones también se extenderán hacia Darién y las comarcas Emberá.

Para la tarde, continuarán las lluvias y chubascos aislados de carácter ligero en la vertiente, aunque se anticipan eventos de ligeros a fuertes, con actividad eléctrica ocasional, especialmente en Chiriquí tierras bajas, Darién y áreas comarcales. Avanzada la noche, no se descartan chubascos con tronadas en Darién y la comarca Emberá.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 30°C y 31°C en el Caribe y entre 31°C y 35°C en el Pacífico, mientras que en zonas montañosas y la Cordillera Central se mantendrán por debajo de 26°C.

El informe detalla que habrá predominio de vientos ligeros, con velocidades mayormente entre 5 y 20 km/h, en la vertiente caribeña y la parte central del Pacífico, con direcciones que variarán entre el noroeste y el noreste, además de incursiones del suroeste sobre el Pacífico occidental y oriental.

En las condiciones marítimas, el litoral Caribe presentará oleajes entre 1.0 y 1.5 metros de altura, con periodos de 7 a 8 segundos, mientras que en el litoral Pacífico se prevén olas de 0.2 a 1.0 metros, con periodos más largos, de 12 a 16 segundos.

Respecto a la radiación solar, se esperan índices máximos de radiación UV-B muy altos a extremos en la mitad oeste del país, y de moderados a altos hacia el oriente, por lo que se recomienda tomar medidas de protección durante la exposición al sol.

