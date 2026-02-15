Más de una tonelada de presunta droga incautada en Cambutal; dos colombianos fueron detenidos

Las autoridades mantienen identificadas las principales rutas de procedencia , que continúan siendo, "por excelencia", las costas de Colombia.

Los Santos/Más de una tonelada de presunta droga fue incautada durante un operativo conjunto realizado al suroeste de Cambutal, en la provincia de Los Santos, según informaron el Servicio Nacional Aeronaval y la Procuraduría General de la Nación este sábado 14 de febrero.

De acuerdo con la información, la Fiscalía de Drogas de Los Santos contabilizó 43 bultos que contenían 1,702 paquetes de presunta sustancia ilícita. Como resultado de la diligencia, fueron aprehendidos dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

El Servicio Nacional Aeronaval detalló que el operativo permitió además la incautación de un arma, reforzando el impacto de la acción contra las redes dedicadas al narcotráfico en áreas costeras del país. Las autoridades indicaron que la operación forma parte de las estrategias permanentes para combatir el crimen organizado y reducir el tráfico de drogas en el territorio nacional.

De acuerdo con el balance presentado, las acciones contra el crimen organizado transnacional se han fortalecido desde inicios de este año, cuando ya se reportan 10.2 toneladas de droga decomisadas hasta inicios de febrero, superando ampliamente las cifras registradas en el mismo periodo del año anterior, cuando apenas se alcanzaban unas cuatro toneladas.

Las autoridades mantienen identificadas las principales rutas de procedencia, que continúan siendo, "por excelencia", las costas de Colombia, país donde, según el director del Senan, no se ha registrado una disminución en la producción de droga. Por ello, el Senan sostiene un intercambio permanente de información e inteligencia con organismos de seguridad de Colombia y otros países de la región.

Precisamente, Colombia también reportó el sábado el decomiso de 2,3 toneladas de cocaína que eran transportadas en una embarcación tipo metrera en el Pacífico sur. El operativo realizado por la Marina también logró la incautación de un semisumergible con capacidad de transportar 10 toneladas de drogas.