Clima en Panamá: Alerta por lluvias y tormentas con potencial de inundaciones en algunos puntos del país

Hasta el cierre de esta nota, no se mantiene ningún aviso de vigilancia activo.

Amanecer nublado en la ciudad de Panamá
Amanecer nublado en la ciudad de Panamá / Foto/TVN-2.com

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este lunes 1 de septiembre se esperan aguaceros de moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento en varias regiones del país.

En el Caribe, las lluvias se mantendrán desde la mañana en zonas marítimas con incursiones hacia las costas de Colón y Bocas del Toro. Durante la tarde se prevén tormentas con posibilidad de caída de árboles en Guna Yala, Colón y la comarca Ngäbe Buglé, mientras que en el resto de la vertiente los aguaceros serán de menor intensidad. En la noche persistirán las lluvias sobre áreas marino-costeras de Guna Yala, Colón y Bocas del Toro.

En el Pacífico, durante la mañana no se descartan chubascos en Panamá y Panamá Oeste, así como en las costas de Los Santos y Veraguas. En horas de la tarde, el Imhpa advirtió sobre aguaceros muy fuertes con posibilidad de crecidas de ríos, calles anegadas y caída de árboles en la región metropolitana, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas centro-sur y Chiriquí. En la noche, los chubascos aislados con tormentas se concentrarán en la frontera de Chiriquí y áreas marino-costeras de Darién y Veraguas.

Las temperaturas oscilarán entre los 29°C y 33.5°C en el Caribe, y de 30°C a 32.5°C en el Pacífico, mientras que en zonas montañosas y la cordillera Central no superarán los 25°C. Los vientos soplarán del noroeste y oeste en el Caribe y del suroeste en el Pacífico, con velocidades entre 10 y 30 km/h y ráfagas de hasta 45 km/h durante tormentas.

En cuanto a las condiciones marítimas, el litoral Caribe registrará olas de 1.0 a 1.5 metros de altura con periodos de 7 a 8 segundos, y el Pacífico, olas de 0.8 a 1.7 metros con periodos de 13 a 17 segundos, ambas con condiciones favorables. En tanto, los índices de radiación ultravioleta se ubicarán en niveles moderados a altos en el centro y occidente, y muy altos en Guna Yala y el oriente de Darién, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a la situación y tomar precauciones en áreas vulnerables a crecidas y deslizamientos ante condiciones climáticas que pueden generar afectaciones. Las advertencias que debería considerar son:

  • Evite transitar por calles o caminos inundados.
  • Mantenga la calma y siga las instrucciones de las autoridades de seguridad y locales.
  • No cruce ríos o quebradas crecidas, ni a pie ni en caballos, ni en vehículo.
  • Mantenga encendidos sus radios o dispositivos móviles para recibir información oficial.
  • Tenga preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, documentos y baterías.
  • Si observa saturación de suelos en los alrededores de su vivienda, salga de la misma y llame a las autoridades de los servicios de emergencia, entre estas el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Los números de emergencias son el 911, 6998-4809 y el 520-4429.

Hasta el cierre de esta nota, no se mantiene ningún aviso de vigilancia activo.

Temas relacionados

climas en Panamá lluvias Instituto de Meteorología e Hidrología
Si te lo perdiste
Lo último
stats