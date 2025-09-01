Clima en Panamá: Alerta por lluvias y tormentas con potencial de inundaciones en algunos puntos del país

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este lunes 1 de septiembre se esperan aguaceros de moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento en varias regiones del país.

En el Caribe, las lluvias se mantendrán desde la mañana en zonas marítimas con incursiones hacia las costas de Colón y Bocas del Toro. Durante la tarde se prevén tormentas con posibilidad de caída de árboles en Guna Yala, Colón y la comarca Ngäbe Buglé, mientras que en el resto de la vertiente los aguaceros serán de menor intensidad. En la noche persistirán las lluvias sobre áreas marino-costeras de Guna Yala, Colón y Bocas del Toro.

En el Pacífico, durante la mañana no se descartan chubascos en Panamá y Panamá Oeste, así como en las costas de Los Santos y Veraguas. En horas de la tarde, el Imhpa advirtió sobre aguaceros muy fuertes con posibilidad de crecidas de ríos, calles anegadas y caída de árboles en la región metropolitana, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas centro-sur y Chiriquí. En la noche, los chubascos aislados con tormentas se concentrarán en la frontera de Chiriquí y áreas marino-costeras de Darién y Veraguas.

Las temperaturas oscilarán entre los 29°C y 33.5°C en el Caribe, y de 30°C a 32.5°C en el Pacífico, mientras que en zonas montañosas y la cordillera Central no superarán los 25°C. Los vientos soplarán del noroeste y oeste en el Caribe y del suroeste en el Pacífico, con velocidades entre 10 y 30 km/h y ráfagas de hasta 45 km/h durante tormentas.

En cuanto a las condiciones marítimas, el litoral Caribe registrará olas de 1.0 a 1.5 metros de altura con periodos de 7 a 8 segundos, y el Pacífico, olas de 0.8 a 1.7 metros con periodos de 13 a 17 segundos, ambas con condiciones favorables. En tanto, los índices de radiación ultravioleta se ubicarán en niveles moderados a altos en el centro y occidente, y muy altos en Guna Yala y el oriente de Darién, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a la situación y tomar precauciones en áreas vulnerables a crecidas y deslizamientos ante condiciones climáticas que pueden generar afectaciones. Las advertencias que debería considerar son:

Evite transitar por calles o caminos inundados.

Mantenga la calma y siga las instrucciones de las autoridades de seguridad y locales.

No cruce ríos o quebradas crecidas, ni a pie ni en caballos, ni en vehículo.

Mantenga encendidos sus radios o dispositivos móviles para recibir información oficial.

Tenga preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, documentos y baterías.

Si observa saturación de suelos en los alrededores de su vivienda, salga de la misma y llame a las autoridades de los servicios de emergencia, entre estas el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Los números de emergencias son el 911, 6998-4809 y el 520-4429.

Hasta el cierre de esta nota, no se mantiene ningún aviso de vigilancia activo.