Inauguran el 'Callejón de las Molas' en el Casco Antiguo con música y tradición

Ciudad de Panamá, Panamá/El Casco Antiguo de la ciudad de Panamá volvió a convertirse en escenario cultural y turístico este último domingo de mes, con una variada agenda de actividades familiares que llenaron de vida sus calles históricas.

La jornada inició desde muy temprano con la inauguración del Callejón de las Molas, donde se realizó el tradicional tamborito que recorrió las principales calles del Casco Antiguo. Esta manifestación cultural, que ya suma seis ediciones, reunió a decenas de empolleradas y amantes del folclor nacional, quienes con orgullo vistieron el traje típico panameño.

Te podría interesar: Por segunda ocasión en el año, reprograman examen de certificación médica tras suspensión por fallas informáticas

Organizadores de la actividad manifestaron que, con el tamborito del Callejón, se busca resaltar el folclor panameño en la capital, acercar un poco de la esencia del interior del país y, al mismo tiempo, apoyar a los artesanos.

Además del folclor, la música latina se tomó la Plaza Catedral, donde visitantes nacionales y extranjeros disfrutaron de salsa en vivo, juegos, muestras artesanales y gastronomía local. Pese a un breve aguacero, el público continuó participando de las actividades, confirmando que el domingo peatonal en el Casco Antiguo se consolida como un espacio de encuentro cultural y recreativo.

El evento también atrajo la atención de turistas que, entre ritmo, historia y tradición, encontraron un punto de conexión con la riqueza cultural de Panamá. El ambiente festivo se trasladó este fin de semana al Casco Antiguo, donde los talentos del programa “Tu cara me suena” compartieron con el público al ritmo de comparsas y presentaciones en vivo.

Parte del electo, se dio cita este domingo acompañados de tambores, timbales y la maraca, llenando las calles de música y alegría. El programa “Tu cara me suena” se transmitirá este miércoles a las 8:00 de la noche, y promete nuevas sorpresas y retos para sus participantes.

Con información de Meredith Serracín