Clima en Panamá: Lluvias ligeras aisladas se prevén en el Caribe y sectores del Pacífico durante la tarde y la noche

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), para la vertiente del Caribe durante la mañana de este domingo 18 de enero se prevén cielos de dispersos a nublados, con lluvias ligeras aisladas en sectores de la provincia de Colón, las cuales podrían extenderse hacia horas de la tarde y la noche en áreas del norte de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y la provincia de Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se esperan cielos parcialmente nublados, sin lluvias significativas. Sin embargo, para la tarde y la noche podrían registrarse episodios nubosos acompañados de aguaceros ligeros aislados en sectores de Panamá Norte, Oeste y Este, así como en Darién, el sur de Veraguas y de la península de Azuero, además de las Tierras Altas de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

Las temperaturas mínimas estarán oscilando entre los 14°C y 25°C, mientras que las máximas rondarán entre los 25°C y 32°C.

En cuanto a los vientos, para el Caribe se esperan flujos del nor-noreste durante la mañana con velocidades entre 7 y 15 kilómetros por hora, cambiando a dirección norte en horas de la tarde y la noche, con velocidades que podrían alcanzar entre 15 y 31 kilómetros por hora. Para el Pacífico, se mantendrán flujos del nor-noroeste en la mañana con velocidades de 26 a 30 kilómetros por hora, intensificándose durante la tarde y la noche con velocidades entre 30 y 41 kilómetros por hora.

Las condiciones marítimas en el Caribe se mantienen bajo advertencia debido a vientos, oleajes y corrientes de retorno, con olas que podrían alcanzar los 2.12 metros y periodos de hasta 10 segundos. En el Pacífico también rige advertencia por vientos, oleajes y corrientes de retorno, con olas que oscilarán alrededor de los 0.91 metros y periodos de hasta 12 segundos.

En cuanto a la radiación ultravioleta tipo B, se esperan índices entre moderados y muy altos en ambas vertientes durante horas de la mañana y la tarde.

