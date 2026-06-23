Clima en Panamá: Se mantiene la vigilancia por aguaceros fuertes y condiciones marítimas en el Caribe

Se mantiene activo un aviso de vigilancia por tormentas y ráfagas hasta las 11:59 p.m. y otro por oleajes en el Caribe hasta el próximo jueves 25 de junio.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este martes 23 de junio se prevén aguaceros de moderados a fuertes con actividad eléctrica en distintos sectores del país, especialmente durante la madrugada y la tarde, tanto en la vertiente del Caribe como en la del Pacífico.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada se esperan aguaceros dispersos con tormentas eléctricas. Para la mañana, las lluvias persistirán principalmente en la comarca Guna Yala y Costa Arriba de Colón, mientras que en el resto de la vertiente se registrarán precipitaciones dispersas.

En horas de la tarde se pronostican lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y sectores de Colón. Las condiciones lluviosas podrían extenderse hasta la noche en el occidente de la vertiente.

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En la vertiente del Pacífico, las precipitaciones iniciaron desde la madrugada con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas en Darién, Panamá y el golfo de Panamá, además de lluvias aisladas en el golfo de Chiriquí y el sur de Veraguas.

Durante la mañana continuarán los aguaceros en el golfo de Panamá, así como en áreas del norte y centro de la provincia de Panamá y Panamá Oeste.

También se prevén lluvias dispersas en Darién, el este de Panamá, Coclé y Los Santos. En la tarde se desarrollarán aguaceros con actividad eléctrica en la península de Azuero, el centro y sur de Veraguas y Chiriquí. Para la noche, se mantendrán los nublados con posibilidad de lluvias aisladas en Chiriquí.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12°C y 17°C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 21°C y 26°C. Las máximas alcanzarán entre 20°C y 25°C en las zonas montañosas y entre 27°C y 31°C en el resto del territorio nacional.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Imhpa mantiene vigilancia en el Caribe, donde se esperan olas entre 1.3 y 2.8 metros de altura. En el Pacífico, las olas se mantendrán entre 0.3 y 1.4 metros, por lo que recomienda precaución a los usuarios del mar.

Los índices máximos de radiación UV-B se ubicarán entre 3 y 9, con niveles de riesgo que variarán de moderados a muy altos en diferentes regiones del país. Por ello, se recomienda tomar medidas de protección durante los periodos de mayor exposición solar.

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