Clima en Panamá: Se espera un domingo soleado con altos niveles de radiación ultravioleta

El IMHPA advierte que este domingo habrá niveles de radiación UV-B de altos a muy altos, con valores entre 7 y 10.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió su pronóstico para este domingo, anticipando un día con cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Se espera que el sol incremente las temperaturas, que oscilarán entre los 24°C y 27°C en la mayor parte del país, aunque en la región central podrían alcanzar entre 28°C y 33°C.

Te puede interesar: 🔗Deuda de más de $9 mil en pensión alimenticia lleva a un hombre a prisión en La Chorrera

Te puede interesar: 🔗¡Cayeron al precipicio! Padre e hijo son rescatados tras sufrir accidente de tránsito en la vía Centenario

Para la tarde, no se descartan lluvias dispersas y de corta duración, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica. Estas precipitaciones se esperan principalmente en las provincias de Herrera, Bocas del Toro, Colón (costas), Panamá Norte y Oeste, Chiriquí, Veraguas, Coclé y Darién. En el resto del país, se mantendrán las condiciones secas.

Vientos y condiciones marítimas

Los vientos, con direcciones variables del norte y sur, se presentarán con una intensidad de 5 a 25 km/h. Este patrón favorece la formación de nubes que podrían generar lluvias intensas en áreas específicas.

En cuanto a las condiciones marítimas, tanto el Caribe como el Pacífico presentan condiciones estables, con un oleaje bajo que no supera los 1.60 metros. Sin embargo, se recomienda a pescadores y navegantes de embarcaciones pequeñas tomar precauciones.

Rayos ultravioletas

Finalmente, el IMHPA advierte sobre niveles de radiación UV-B de altos a muy altos, con valores entre 7 y 10. Por ello, se aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. y usar protector solar, sombrero y ropa adecuada para proteger la piel.