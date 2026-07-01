Clima en Panamá: Aguaceros con descargas eléctricas afectarán varias regiones del país

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 27°C y 28°C en el Caribe y entre 28°C y 31°C en el Pacífico. En las zonas montañosas y la cordillera Central se registrarán valores entre 18°C y 25°C.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este miércoles 1 de julio se mantendrán las condiciones inestables en gran parte del país, con lluvias de variada intensidad, tormentas eléctricas aisladas y cielos mayormente nublados tanto en la vertiente del Caribe como en la del Pacífico.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se esperan cielos nublados con lluvias intermitentes de intensidad variable y actividad eléctrica ocasional, principalmente en las áreas marítimas comprendidas entre Bocas del Toro y el norte de Veraguas. En el resto de la región predominarán los nublados con lluvias esporádicas.

Para la tarde y las primeras horas de la noche, el Imhpa pronostica que continuarán las condiciones nubladas, acompañadas de lluvias intermitentes y tormentas aisladas a lo largo de toda la vertiente.

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En la vertiente del Pacífico, la mañana iniciará con cielo entre parcialmente nublado y nublado, mientras que las lluvias sobre las zonas marítimas afectarán el Golfo de Panamá, Panamá Este, Darién y la comarca Emberá-Wounaan.

Durante la tarde se prevén aguaceros de variada intensidad acompañados de descargas eléctricas en diversos sectores de la vertiente del Pacífico, condiciones que se extenderán hasta las primeras horas de la noche.

Posteriormente, se espera una mejoría gradual con cielo nublado en gran parte de la región; sin embargo, persistirán lluvias intermitentes en la bahía de Panamá, las costas de Panamá Oeste, Panamá Este, el sur de Veraguas y el occidente de Chiriquí.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 27°C y 28°C en el Caribe y entre 28°C y 31°C en el Pacífico. En las zonas montañosas y la cordillera Central se registrarán valores entre 18°C y 25°C.

Respecto al viento, en el Caribe predominarán corrientes del noroeste y noreste con velocidades de entre 15 y 30 kilómetros por hora. En el Pacífico occidental habrá viento variable durante la mañana y del noroeste con velocidades menores de 25 kilómetros por hora, mientras que por la tarde ingresarán vientos del oeste y sur, también inferiores a los 25 kilómetros por hora.

Las condiciones marítimas serán favorables para la navegación en ambos litorales. En el Caribe se esperan olas de entre 1.5 y 2.0 metros de altura con periodos de 8 a 9 segundos, mientras que en el Pacífico las olas oscilarán entre 0.8 y 1.2 metros, con periodos de 16 a 17 segundos.

El Imhpa también indicó que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se ubicarán entre niveles de riesgo moderado y muy alto (5 a 10), por lo que recomienda tomar medidas de protección durante los periodos de mayor exposición al sol.

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