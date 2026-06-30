Puente de El Balboa sigue a la espera de reparaciones pese a adjudicación millonaria

El constante ruido que produce el paso de los vehículos es una de las señales del avanzado desgaste del puente.

Ciudad de Panamá/El deterioro del puente modular de El Balboa continúa generando preocupación entre conductores y residentes, quienes denuncian el mal estado de la estructura y exigen el inicio de los trabajos de rehabilitación prometidos por las autoridades.

El constante ruido que produce el paso de los vehículos es una de las señales del avanzado desgaste del puente. La capa de asfalto prácticamente ha desaparecido en varios tramos y las juntas de la estructura presentan un deterioro evidente, provocando fuertes vibraciones cada vez que transitan autos y camiones.

"¿Hasta cuándo con este puente? Esto tiene años", expresó un conductor, quien aseguró que el problema persiste desde hace largo tiempo.

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La reparación de este puente forma parte de un contrato adjudicado el pasado 7 de enero por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), según una resolución oficial. La obra, valorada en 11.6 millones de dólares, fue otorgada al Consorcio CUSA–Toronto Holdings, integrado por las mismas empresas encargadas de la ampliación de la Vía España.

Sin embargo, seis meses después de la adjudicación, los trabajos aún no han comenzado.

"Ese contrato está esperando refrendo. Entiendo que está muy avanzado en su trámite y definitivamente es innegable la necesidad de mantenimiento que tiene", explicó el viceministro de Obras Públicas, Iván de Ycaza.

Los usuarios de la vía aseguran que, además de representar una incomodidad, el deterioro del puente puede generar daños mecánicos a los vehículos, especialmente en los sistemas de suspensión y amortiguación.

El puente de El Balboa no es el único incluido en el plan de rehabilitación. El contrato también contempla la reparación de los puentes modulares de Las Acacias, San Antonio, Los Pueblos, Brisas del Golf, Villa Lucre y Paraíso, ubicados sobre la vía Tocumen, así como los de la Universidad Santa María La Antigua (USMA), la Asamblea Nacional, la avenida 3 de Noviembre y la avenida Martín Sosa.

A las deficiencias estructurales se suma el deterioro del entorno del puente de El Balboa, donde también se observan problemas de ornato y mantenimiento, una situación que, según los usuarios, evidencia la necesidad de una intervención integral en esta infraestructura.

Con información de Nicanor Alvarado