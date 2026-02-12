Clima en Panamá: Sol intenso, vientos y lluvias aisladas, así estará el tiempo este jueves

Las condiciones marítimas mantienen niveles de advertencia. En el Caribe, se esperan olas con alturas entre 1.30 y 2.00 metros, con periodos de 8 a 9 segundos. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.30 y 1.00 metros, con periodos de 14 a 17 segundos, manteniéndose una advertencia para las zonas central y oriental.

Las condiciones del tiempo en el país estarán marcadas por nubosidad variable y lluvias aisladas en ambas vertientes. Así lo indica el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) de este jueves 12 de febrero.

En la vertiente del Caribe, durante el transcurso del día se mantendrá un cielo parcialmente nublado, con nublados ocasionales que podrían generar lluvias aisladas en distintos sectores.

Para la vertiente del Pacífico, el informe detalla que se esperan intervalos nublados a lo largo del día, con aguaceros aislados principalmente al sur de Darién, mientras que el resto de la vertiente presentará condiciones de cielo parcialmente nublado.

En cuanto a las temperaturas, el Imhpa prevé valores máximos que oscilarán entre 10°C y 24°C en la cordillera Central y áreas montañosas, mientras que en el resto del país las temperaturas máximas estarán entre 28°C y 34°C.

Respecto a los vientos, se pronostican corrientes predominantes del noroeste, norte y noreste en gran parte del territorio nacional. No obstante, en Chiriquí y el sur de Darién se esperan vientos con dirección suroeste y sur. Las velocidades podrían alcanzar hasta 39 km/h en el sector marítimo del Caribe, así como en el Pacífico Central y Oriental, mientras que sobre tierra firme se estiman velocidades menores a 30 km/h, sin descartar ráfagas ocasionales.

Las condiciones marítimas mantienen niveles de advertencia. En el Caribe, se esperan olas con alturas entre 1.30 y 2.00 metros, con periodos de 8 a 9 segundos, manteniéndose un aviso de vigilancia para las zonas central y oriental. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.30 y 1.00 metros, con periodos de 14 a 17 segundos.

El informe indica que los índices de radiación UV-B alcanzarán valores máximos entre 8 y 11+, con un nivel de riesgo muy alto a extremo en todo el país. Por estas condiciones se mantiene un aviso de vigilancia, por lo que se recomienda tomar medidas de protección ante la exposición solar.

