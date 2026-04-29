Clima en Panamá: Se esperan lluvias aisladas y altas temperaturas para este miércoles 29 de abril

No se mantiene ningún aviso de vigilancia, pero sigue el monitoreo activo sobre la posibilidad de que se declare el fenómeno de El Niño.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que para este miércoles 21 de abril se prevé el ingreso de celdas nubosas durante la mañana, generando aguaceros aislados con tormentas desde el sector marítimo hacia tierra firme en el oriente de la comarca Guna Yala, Colón, costas de la comarca Ngäbe Buglé, Panamá Este, Darién y la comarca Emberá Wounaan, mientras que en el resto del país predominará un cielo parcialmente nublado.

Para horas de la tarde, el pronóstico indica la ocurrencia de aguaceros con tormentas de intensidad moderada hacia Darién y la comarca Emberá Wounaan.

También se esperan lluvias aisladas con actividad eléctrica en sectores de Colón, la comarca Guna Yala, Panamá, Panamá Oeste, Bocas del Toro y algunas áreas de Chiriquí, manteniéndose condiciones de cielo parcialmente nublado en el resto del territorio nacional.

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En la noche, persistirán aguaceros aislados con tormentas principalmente en Darién y la comarca Emberá Wounaan, mientras que el resto del país continuará con nubosidad parcial.

En cuanto a las temperaturas, las máximas estarán entre 19°C y 25°C en la cordillera Central, y entre 30°C y 36°C en el resto del país, manteniendo un ambiente cálido en gran parte del territorio.

Respecto al viento, durante la mañana se prevén corrientes de dirección noroeste y norte, con velocidades menores de 25 km/h. En la tarde y noche, estos vientos se mantendrán en la vertiente del Caribe y el Pacífico central, mientras que en el Pacífico occidental y oriental predominarán vientos del suroeste, sur y variables, con velocidades menores de 25 km/h en tierra firme y de hasta 35 km/h en el sector marítimo del Pacífico central.

En las condiciones marítimas, el Caribe presentará oleajes entre 0.31 y 1.30 metros con periodos de 6 a 7 segundos, mientras que en el Pacífico se esperan olas entre 0.60 y 1.00 metros con periodos de 11 a 14 segundos.

Los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles entre 7 y 11+, con un riesgo alto a extremo en todo el país, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de protección.

No se mantiene ningún aviso de vigilancia, pero sigue el monitoreo activo sobre la posibilidad de que se declare el fenómeno de El Niño.

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