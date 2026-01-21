Clima en Panamá: Vientos y oleajes en ambas vertientes del país

Las autoridades piden precaución en el Caribe, golfo de Panamá, sur de Azuero por condiciones ventosas y oleajes de precaución, además de seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este miércoles 21 de enero.

El Tiempo

En la vertiente del Caribe, durante el día predominarán condiciones ventosas, nublados con lluvias de variada intensidad, especialmente desde Colón costa abajo hasta Bocas del Toro y resto del Caribe parcialmente nublado con lluvias ocasionales; esta condición se extenderá hasta horas de la noche.

Durante la mañana, gran parte de la vertiente del Pacífico con poca nubosidad a despejado, excepto hacia el sector oriental de Darién, la comarca Emberá Woünaan, Panamá Este – sector Bayano, Cordillera Central y Chiriquí Tierras Altas, donde se prevén nublados con lluvias ocasionales o esporádicas. Para horas de la tarde se espera cielo parcialmente nublado con lapsos de aguaceros aislados de corta duración en Darién, comarcas Emberá Woünaan, Panamá Este, Norte de Coclé y Sur de Veraguas; resto de las regiones con nubosidad dispersa. En horas de la noche, los nublados con lluvias intermitentes persistirán en la Cordillera Central, occidente de Chiriquí-frontera, Coclé Norte, Panamá Este, Darién y comarcas Emberá Woünaan. El resto del Pacífico panameño con poca nubosidad.

Temperaturas

Las temperaturas máximas en el país oscilarán entre 27°C y 34°C, exceptuando sobre montañas y Cordillera Central, donde estarán llegando de 12 °C y 24 °C.

Viento

En el Caribe se prevé viento noroeste y nor-noreste con velocidades entre 30 y 40 km/h. Precaución.

En el Pacífico, se prevé viento del norte con velocidades entre 30 y 40 km/h, posibles ráfagas mayores. Precaución.

Condiciones marítimas

En el litoral Caribe se esperan olas de 1.5 m hasta 2.2 m de altura y periodos de 9 segundos. Precaución.

En el litoral Pacífico, olas de 0.8 a 1.7 m de altura con periodos de 14 a 16 segundos. Precaución.

Índices de radiación UV-B

Índices con nivel de riesgo moderado a muy alto (5-10 UV-B) en el Caribe y con nivel de riesgo muy alto a extremo (10-12 UV-B) en el Pacífico.

Las autoridades piden precaución en el Caribe, golfo de Panamá, sur de Azuero por condiciones ventosas y oleajes de precaución, además de seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).