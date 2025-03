Cobre Panamá desiste de las demandas de arbitraje contra el Estado panameño

First Quantum Minerals informó este lunes 31 de marzo que desistió de los procesos de arbitrajes contra el Estado panameño ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

"First Quantum Minerals Ltd. informa que, tras conversaciones con los representantes legales del Gobierno de Panamá, acordó desistir del procedimiento de arbitraje ante la CCI", señala en una publicación a través de la cuenta de X de la empresa Cobre Panamá.

Agregan que "también ha acordado suspender el arbitraje en el marco del TLC".

"La empresa reitera que mantiene su compromiso de diálogo con el Gobierno de Panamá y con ser parte de una solución para el país y el pueblo panameño", indicaron.

First Quantum recordó que este proceso legal tuvo su origen en noviembre de 2023, cuando se inició con un proceso de arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y también se presentó una notificación de intención de arbitraje bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Panamá.

La situación con los arbitrajes era una de las condiciones que había puesto el gobierno panameño para entrar en el tema de la mina y definir su futuro.

Además, la semana pasada el presidente José Raúl Mulino solicitó a la empresa minera que cancelara las visitas guiadas que estaban promocionando porque ese lugar no era un sitio turístico. De manera tajante, dejó claro que no han autorizado esas visitas y aseguró que de momento no existe conversación entre el Gobierno y Cobre Panamá. Sin embargo, el pasado lunes 24 de marzo, Mulino se habría reunido con su equipo de trabajo para dar a conocer sus lineamientos respecto a este tema.

"Les pido a los directivos de la mina que respeten lo que hemos dicho, porque yo no quiero que ellos den la impresión al país de que la mina está operando sin ningún problema”, dijo.

En su orden de prioridades, el mandatario ha dicho que la situación legal que existe con la empresa Minera Panamá tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) será el próximo tema que abordará, esto luego de que autorizara la salida del material molido que quedó en la bodega, así como el encendido de la planta termoeléctrica.

Para Mulino, la salida de este material representa una "barbaridad de dinero metida que le tienen que regresar a Panamá, una vez sea procesado afuera", sin embargo, Manuel Aizpurúa, gerente país de la empresa Minera Panamá, aclaró que los ingresos que se perciban de la exportación de ese concentrado de cobre se utilizarían para continuar preservando el sitio "hasta el momento en que se pueda dar la reapertura" y que "esa venta de ese concentrado debe generar también compromisos fiscales que la empresa públicamente, pues se ha comprometido a honrar, por supuesto".

Por su parte, la empresa espera que el Ministerio de Comercio e Industria les indique cuál es la hoja de ruta "para poder exportar este concentrado de cobre y reanudar la operación de la mina".

TVN Noticias ha podido conocer que en las bodegas de la mina hay unas 130 mil toneladas de cobre. Eso, a precio de mercado, actualmente representa unos 250 millones de dólares.

El gerente de la empresa minera para Panamá aseguró que la empresa buscará la reapertura de la mina.

Por el momento, la mina se mantiene cerrada y el gobierno no ha definido si permanecerá así o se negociará un nuevo contrato. Lo que está en proceso es una auditoría integral, ha explicado el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Cabe recordar que la mina tiene más de 1 año, aproximadamente 15 meses, cerrada luego de aquel fallo de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el contrato entre Minera Panamá, S.A. y el Estado, señalando que había más de 20 artículos que violaban la Constitución panameña y también temas ambientales con los que no se había tenido el cuidado suficiente.

La aprobación de este contrato se dio el 20 de octubre de 2023, pero solo estuvo vigente durante aproximadamente un mes, tras el fallo de la Corte el 28 de noviembre de 2023. Durante más de un mes, miles de personas salieron a las calles para manifestar su rechazo a este contrato.

Aunque la mina en la actualidad se encuentra cerrada, la empresa mantiene actividades de mantenimiento para preservar el Tajo Bojita y evitar un accidente ambiental.