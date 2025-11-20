Coclé registra 11 homicidios en el año tras nuevo crimen en menos de 72 horas

Los homicidios siguen en aumento y mantienen a la población en un estado de marcada preocupación. Habitantes de distintos distritos han solicitado a las autoridades reforzar los programas de prevención y presencia policial.

Olá, Coclé/Se eleva a 11 el número de homicidios en lo que va del año en Coclé, tras registrarse un nuevo crimen en menos de 72 horas en esta provincia, esta vez en uno de los distritos tradicionalmente más tranquilos y con menor incidencia de violencia: el distrito de Olá.

El hecho ocurrió en la comunidad de Los Caracoles, en el corregimiento de El Copé, hasta donde se trasladaron las autoridades luego de recibir el reporte del hallazgo de un hombre de aproximadamente 41 años, quien fue atacado con arma blanca mientras se encontraba en el patio de su residencia.

Según los primeros reportes, la víctima aparentemente estaba consumiendo bebidas alcohólicas cuando fue agredida y recibió varias heridas en el cuerpo. Aunque familiares alertaron rápidamente a los servicios de emergencia, los paramédicos confirmaron que el hombre no tenía signos vitales al llegar al lugar.

Este crimen agrava la preocupación de la población coclesana, pues se registra apenas 72 horas después de otro homicidio ocurrido la noche del pasado lunes en Río Alto, distrito de Antón, donde un hombre de 38 años fue encontrado sin vida con múltiples golpes e impactos de bala en los terrenos de una finca que conduce hacia Playa Blanca.

Ambos hechos han generado inquietud entre los residentes, quienes insisten en la necesidad de planes concretos que permitan frenar el incremento de la criminalidad y fortalecer la seguridad en las comunidades.

Con este nuevo caso, la cifra de homicidios en Coclé asciende a 11 en lo que va del año, un número que sigue en aumento y mantiene a la población en un estado de marcada preocupación. Habitantes de distintos distritos han solicitado a las autoridades reforzar los programas de prevención y presencia policial para disminuir los actos delictivos.

Este medio buscó una reacción de la Policía Nacional para conocer si existen sospechosos vinculados a estos dos homicidios ocurridos en menos de 72 horas, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Con información de Nathalie Reyes.