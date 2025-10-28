Huracán Melissa: Colapso de puente en Mironó deja incomunicadas a más de una decena de comunidades

De acuerdo con reportes de los residentes, la fuerte crecida del río San Juan arrastró un enorme árbol, el cual impactó la estructura y la destruyó casi por completo desde sus bases, dejando a cientos de familias sin conexión terrestre.

Comarca Ngäbe Buglé/Miles de personas de al menos 12 comunidades del sector comarcal de Mironó, en la comarca Ngäbe Buglé, han quedado parcialmente incomunicadas luego del colapso del puente que utilizaban como principal vía de acceso hacia estas localidades.

De acuerdo con reportes de los residentes, la fuerte crecida del río San Juan arrastró un enorme árbol, el cual impactó la estructura y la destruyó casi por completo desde sus bases, dejando a cientos de familias sin conexión terrestre. Entre las comunidades más afectadas se encuentran Corotú, Camaroncito, Alto Rey, Boca Macho, San Juan y Juay, cuyos habitantes manifestaron su preocupación ante la situación.

Los moradores explicaron que el puente era la única ruta utilizada para transportar cosechas, alimentos, medicamentos y trasladar a las personas enfermas hacia los centros de salud. “Ahora estamos prácticamente incomunicados”, expresó uno de los residentes.

Al lugar llegó Ramírez Jaramillo, director nacional de Puentes del Ministerio de Obras Públicas (MOP), quien informó que, tras las evaluaciones realizadas, se busca acelerar la construcción de un nuevo puente que se edificaba de manera paralela al que fue destruido.

El funcionario indicó que esperan habilitar la nueva estructura en un plazo no mayor a siete días, con el fin de restablecer la conexión vial y garantizar la movilidad de los residentes del área.

Con información de Demetrio Ábrego