Colapso parcial del puente sobre el río Gariché afecta a residentes de Bugaba y Renacimiento

Chiriquí/Decenas de comunidades y productores de los distritos de Bugaba y Renacimiento, en Chiriquí, permanecen parcialmente incomunicados debido a los daños estructurales que presenta el puente sobre el río Gariché, una estructura antigua que conecta las localidades de Santa Marta y San Andrés.

Según las autoridades locales, el puente colapsó parcialmente y debió ser cerrado mientras se adelantan labores de rehabilitación. Se espera que pueda reabrirse en los próximos días, al menos de manera provisional. Diariamente se transportan más de $75 mil en productos agrícolas.

“Día a día está cerrado y nosotros también lo necesitamos en la comunidad”, expresó Willian Castrellón, un residente afectado, quien además pidió prudencia a los conductores. “Que tomemos en consideración que no pasemos carros, camiones pesados por dicho puente, porque nos obstruye a los pequeños carros y vehículos”.

MOP atiende la emergencia

Los daños mantienen la vía cerrada desde hace casi una semana. “Ya casi cuatro o cinco días de estar esta vía paralizada, cerrada, por los daños ocasionados”, señaló Samuel Grajales, otro de los residentes, quien agradeció la respuesta institucional, quien acotó que se trata de un puente que data de muchos años.

Las cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas trabajan para habilitar temporalmente la estructura mientras se evalúan medidas permanentes.

Ante el deterioro visible, las autoridades y líderes comunitarios han pedido a transportistas y productores no exceder los límites de carga, para evitar un daño mayor que pueda prolongar el aislamiento de la zona.

Las autoridades locales indicaron que existe la posibilidad de que en el presupuesto del próximo año se incluya la construcción de un nuevo puente sobre el río Gariché, con el objetivo de evitar futuros cierres y afectaciones a los residentes de Bugaba, San Andrés y comunidades vecinas.

Con información de Demetrio Ábrego.