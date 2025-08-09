Colapso de puente rural en Coclé dejó varios heridos, las personas se desplazaban a un funeral

La estructura sobre el río Sofré tenía más de 20 años, según algunos moradores.

Provincia de Coclé/Un gran susto pasaron los residentes de Turega, en el corregimiento de Pajonal, distrito de Penonomé, cuando se dirigían a un sepelio y el puente rural colapsó mientras caminaban.

Seis personas resultaron afectadas, y fue necesario el traslado de cinco de ellas a centros hospitalarios. Cuatro fueron llevados al Centro de Salud de Caimito y una mujer al Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé, debido a múltiples fracturas.

La estructura sobre el río Sofré tenía más de 20 años, según algunos moradores.

Jorge Enrique Soto, residente, dijo que han luchado durante varios años no solo por la carretera, sino también por este puente.

Los moradores dijeron que afortunadamente los dolientes no trasladaron el féretro por la infraestructura, sino por otro camino, pues consideran que la situación hubiese sido peor.

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) llegó al sitio para colocar la cinta de seguridad. Ahora los residentes han quedado incomunicados y manifestaron que, en caso de lluvias, deberán esperar que el caudal del río baje.

Los residentes piden ayuda de las autoridades porque los caminos están en mal estado y necesitan contar con el puente.

Con información de Natali Reyes