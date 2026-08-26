Colombiana requerida por delitos informáticos y blanqueo de capitales es aprehendida en Tocumen

De acuerdo con las investigaciones, la mujer presuntamente estaría vinculada a un grupo criminal dedicado a la venta ilegal de bases de datos pertenecientes a diferentes instituciones públicas y privadas.

Aprehenden a colombiana requerida por venta ilegal de bases de datos / Policía Nacional
Danna Durán - Periodista
26 de agosto 2026 - 18:57

Una ciudadana de nacionalidad colombiana, requerida por las autoridades por su presunta vinculación con delitos contra la seguridad informática y blanqueo de capitales, fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La aprehensión estuvo a cargo de unidades de la Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá y la División Contra el Blanqueo de Capitales.

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De acuerdo con las investigaciones, la mujer presuntamente estaría vinculada a un grupo criminal dedicado a la venta ilegal de bases de datos pertenecientes a diferentes instituciones públicas y privadas.

Tras su aprehensión, la ciudadana fue trasladada ante las autoridades competentes para continuar con los trámites correspondientes.

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