Exalcalde de Colón, Alex Lee, exrepresentante de Barrio Sur y tesorero de Barrio Norte enfrentan audiencia

En horas de la mañana, inició la audiencia de Lynch y el tesorero de esa junta comunal, quienes enfrentan una audiencia múltiple en la que se evalúa la legalidad de su aprehensión, la imputación de cargos y las posibles medidas cautelares.

El exalcalde del distrito de Colón, Alex Lee, llegó alrededor de las 12:40 p.m. a la sede del Sistema Penal Acusatorio, donde se tiene previsto que a la 1:00 p.m. inicie la audiencia en su contra ante un juez de garantías.

Además de Lee, también comparecen la exrepresentante suplente de corregimiento de Barrio Sur, Marta Macías, el actual representante suplente de Barrio Norte, Javier Lynch, y el actual tesorero de la junta comunal de Barrio Norte.

Los funcionarios y el exalcalde fueron aprehendidos en el marco de la operación Litus, desarrollada por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Superior Anticorrupción.

Ambos son investigados por el presunto delito de peculado agravado en perjuicio del Estado, en un caso que habría generado una afectación superior a los 6 millones de dólares, en perjuicio económico al Programa de Interés Social.

En horas de la mañana, inició la audiencia de Lynch y el tesorero de esa junta comunal, quienes enfrentan una audiencia múltiple en la que se evalúa la legalidad de su aprehensión, la imputación de cargos y las posibles medidas cautelares.

Estos últimos son investigados por presunto peculado agravado en perjuicio de la junta comunal de Barrio Norte, relacionado con el manejo de fondos de programas de interés social.

Al lugar llegó Balbina Herrera, secretaria general del PRD para mostrar su respaldo y aseguró que hay más de 100 autoridades electas y no electas que son investigadas.

"Creo que es necesario que denunciemos formalmente lo que está ocurriendo", dijo en relación al manejo de los casos.

Se espera que en las próximas horas se brinden los resultados de las audiencias.

Información de Néstor Delgado