Colón: Operativo antidrogas deja tres aprehendidos y 40 paquetes incautados

La diligencia se realizó en coordinación con el Ministerio Público en la Costa Arriba, específicamente en el sector de Playa Escondida.

Colón/Un operativo antidrogas desarrollado en la provincia de Colón permitió a unidades de la Policía Nacional la incautación de 40 paquetes de presunta sustancia ilícita y la aprehensión de tres ciudadanos, quienes se trasladaban a bordo de un vehículo tipo panel.

La diligencia se realizó en coordinación con el Ministerio Público en la Costa Arriba, específicamente en el sector de Playa Escondida, donde, tras la verificación del vehículo, las unidades ubicaron los paquetes rectangulares que se presume contienen droga.

Las personas aprehendidas serán puestas a órdenes de las autoridades correspondientes para los trámites legales de rigor, mientras continúan las investigaciones relacionadas con este caso.

La Policía Nacional informó que mantiene los operativos a nivel nacional como parte de las estrategias del Plan Firmeza, con el objetivo de combatir las acciones delictivas y garantizar la seguridad ciudadana.

