Baja afluencia de compradores marca la víspera navideña en Changuinola

Bocas del Toro/A un día de celebrarse la Navidad, comerciantes del distrito de Changuinola reportan baja afluencia de compradores y un movimiento comercial más lento de lo habitual.

Vendedores de artículos y forros para regalos coinciden en que el comportamiento del mercado no se compara con otros años, una situación que atribuyen principalmente a la afectación económica provocada por las protestas registradas meses atrás.

Durante un recorrido realizado por TVN Noticias, comerciantes señalaron que, aunque se han concretado algunas ventas, el ritmo ha sido irregular y distante de las temporadas navideñas anteriores, cuando la demanda superaba la capacidad de atención. “Muy lento… no es como otros años que uno no se daba abasto”, expresó una de las vendedores, reflejando el sentir general del sector.

Otros comerciantes indicaron que la situación económica sigue siendo compleja para muchas familias del área, lo que se traduce en un menor poder de compra. “La economía está un poquito muy difícil”, manifestó otra de los consultados, al señalar que distintos sectores productivos aún resienten el impacto de los conflictos recientes.

Pese a este panorama, los comerciantes mantienen expectativas de mejora para las horas de la tarde, cuando tradicionalmente se incrementan las compras de última hora. Confían en que el movimiento comercial repunte conforme avance el día y les permita generar ingresos suficientes para llevar el sustento a sus hogares en estas fechas festivas.

Mientras tanto, el comercio local permanece atento al comportamiento del consumidor en la víspera de Navidad, en un contexto marcado por la cautela económica y la esperanza de un cierre de jornada más favorable.

Información de Nixón Delgado

