Comisión 20 de Diciembre confirmó hallazgo de la sepultura de Eric Bonilla, víctima de la invasión de 1989

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión 20 de Diciembre de 1989 confirmó el hallazgo de la sepultura de Eric Abdiel Bonilla Terrero, una de las víctimas de la invasión estadounidense de diciembre de 1989. El hallazgo se dio tras jornadas de prospección arqueológica iniciadas el pasado 20 de agosto en el antiguo cementerio de Cerro Batea, en San Miguelito.

El cuerpo de Bonilla Terrero había sido enterrado de forma informal en ese camposanto comunitario, que ya se encontraba en desuso para la fecha de los sucesos.

De acuerdo con la comisión, el miércoles 3 de septiembre, a las 10:00 a.m., se realizará la exhumación de los restos junto a sus familiares. Posteriormente, serán trasladados al cementerio Jardín de Paz, donde recibirán sepultura formal.

Esta acción se enmarca en el proceso de recuperación de la memoria histórica y de reconocimiento a las víctimas de la invasión de 1989, cuyas familias aún esperan justicia y reparación.