Comisión de Economía aprueba en primer debate proyecto que busca reducir costo de alquiler de oficinas públicas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Eduardo Gaitán, aprobó el miércoles 28 de agosto en primer debate dos proyectos de ley que buscan incidir en el gasto público y en la producción agrícola nacional.

El primero de ellos establece un programa de infraestructura pública con el propósito de reducir los costos de alquiler de oficinas estatales.

Según explicó su proponente, el diputado José Pérez Barboni, en los últimos años el Estado ha destinado alrededor de 548 millones de dólares al pago de arrendamientos para entidades públicas. Con esa suma, señaló, pudo haberse financiado la construcción de un nuevo Hospital del Niño en cualquier región del país.

El segundo proyecto aprobado contempla el incremento del arancel de importación de la panela o raspadura. La medida pretende incentivar la producción nacional y proteger a los productores locales, al tiempo que busca asegurar la calidad del producto en el mercado interno.