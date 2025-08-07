Comisión de Reformas Electorales pospone discusión sobre la fiscalización de los recursos en campaña

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión Nacional de Reformas Electorales celebró este jueves 7 de agosto su 16.ª sesión en la sede del Tribunal Electoral (TE), donde rechazó por votación una propuesta de la Sociedad Civil Organizada que buscaba crear incentivos económicos para las nóminas encabezadas por mujeres en las campañas políticas.

La iniciativa pretendía reformar el Artículo 210-A del Código Electoral para establecer un porcentaje de incentivo económico dirigido a promover la participación femenina en la política, pero no logró el respaldo necesario de los miembros de la comisión.

Durante la sesión, los comisionados también abordaron el Artículo 216 del Código Electoral, que regula el método de cálculo para la distribución del financiamiento poselectoral entre los partidos políticos. Por otra parte, una que generó debate fue lo referente a la propuesta relacionada con la reforma del mecanismo de distribución del financiamiento público según los votos obtenidos en circuitos plurinominales donde se aplica el voto plancha, la cual fue suspendida para discusión posterior.

En sus redes sociales, el Tribunal Electoral informó que el Partido Panameñista sometió una propuesta que, tras ser verificada, llevó a la comisión a posponer la discusión hasta abordar el artículo 424 del código.

Te podría interesar: Reinstalan barrera en Albrook tras violento accidente; sigue la investigación

El magistrado del TE, Luis Guerra, explicó que la controversia surge porque los candidatos electos de libre postulación operan bajo las mismas reglas que los partidos políticos y reciben beneficios similares, pero carecen de directrices claras sobre el destino de los fondos.

Guerra detalló que los partidos tienen múltiples secretarías y todas tienen un presupuesto asignado. En cambio, los candidatos electos de libre postulación simplemente se indica que podrán gastar su dinero en diferentes puntos, pero no especifica qué porcentaje pueden destinar a cada área

El magistrado anunció que el Tribunal Electoral decidió retirar temporalmente la propuesta para realizar modificaciones y presentarla en la próxima sesión programada para la siguiente semana. Esta decisión busca establecer parámetros más claros sobre la distribución porcentual de los fondos que pueden utilizar los candidatos de libre postulación en diferentes actividades políticas.

Las reformas electorales que resulten de esta comisión deberán ser enviadas a la Asamblea Nacional para su debate y eventual aprobación o modificación por parte del órgano legislativo.

Con información de Luis Alberto Jiménez