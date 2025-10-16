Complejo deportivo de Gamboa: un espacio que se desvanece entre el abandono y la desidia

La piscina, que en años anteriores albergó entrenamientos y competencias locales, se encuentra abandonada: el agua fue reemplazada por herbazales, las gradas están a punto de colapsar, las tuberías permanecen rotas y las lámparas se encuentran tiradas en el suelo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante años, los residentes de la comunidad de Gamboa han visto con tristeza cómo el antiguo Complejo Deportivo que alguna vez fue punto de encuentro para familias y atletas en ascenso ha quedado sumido en el abandono. Las estructuras, que hace más de 15 años reunían a la comunidad en actividades recreativas y deportivas, en la actualidad se encuentran deterioradas y cubiertas de maleza.

La piscina, que en años anteriores albergó entrenamientos y competencias locales, se encuentra abandonada: el agua fue reemplazada por herbazales, las gradas están a punto de colapsar, las tuberías permanecen rotas y las lámparas se encuentran tiradas en el suelo. A su alrededor, antiguas mangueras de bomberos se oxidan junto a las verjas corroídas por el tiempo.

El panorama preocupa a los residentes, quienes lamentan que el complejo —que también incluye canchas de fútbol, tenis y baloncesto— se haya convertido en un riesgo para la comunidad. En los alrededores, los juegos del parque infantil presentan estructuras de hierro oxidado y el pasto crecido favorece la aparición de serpientes y otros animales propios de la zona.

Ante la falta de mantenimiento, algunos vecinos han tomado la iniciativa de limpiar los terrenos por cuenta propia, utilizando sus propios equipos y recursos para mantener el campo de fútbol en condiciones mínimas de uso. Su esfuerzo busca no solo preservar el espacio, sino también prevenir accidentes y problemas de salubridad.

Expresaron que esta era una piscina que unía a toda la comunidad, sin embargo, ahora está completamente abandonada y nadie se hace responsable al respecto. Los vecinos señalan que, gracias al esfuerzo individual de miembros de la comunidad han logrado mantener parte del área en pie mediante jornadas de limpieza y pequeñas reparaciones. Sin embargo, reconocen que no cuentan con los recursos necesarios para devolverle al complejo su antiguo esplendor.

Se pudo conocer que el mantenimiento ha sido prácticamente inexistente desde hace años. Esto ha despertado preocupación entre los residentes, quienes temen que el lugar pierda su uso comunitario si se decide destinarlo a otro propósito. Además, la comunidad enfrenta un problema adicional: la indefinición territorial. Aunque geográficamente pertenece al área de Colón, los servicios de educación, salud y transporte provienen del distrito de Panamá.

Por otra parte, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos dio a conocer que el complejo deportivo se encuentra en proceso de traspaso al Servicio Nacional Aeronaval (Senan) para su uso y administración, el cual ya se encuentra en fase de firma del convenio.

"Como parte de este proceso, se contempla la rehabilitación de las instalaciones. Se ha establecido la condición de que la comunidad de Gamboa mantenga acceso a las instalaciones deportivas y de esparcimiento. Paralelamente, en las demás áreas de Gamboa —incluyendo las zonas verdes— se realizan labores de mantenimiento, que abarcan la limpieza de cunetas en la vía principal", puntualizaron.

Con información de Meredith Serracín