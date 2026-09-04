Concurso ‘Hecho en Panamá’ impulsa la producción nacional y el emprendimiento

Esta es la sexta edición del concurso, que ha recorrido distintas provincias para reconocer y promover el talento y la capacidad productiva de los emprendedores.

Ciudad de Panamá/La tarde de este viernes se realizó en la provincia de Panamá el concurso “Hecho en Panamá”, una iniciativa del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) que busca promover la agroindustria nacional, destacar la producción local y generar nuevas oportunidades para emprendedores.

La competencia provincial busca poner en vitrina los productos elaborados en el país y acercar a los consumidores a los emprendimientos que apuestan por la producción nacional.

A través de esta iniciativa, el MICI también busca que los consumidores conozcan el proceso y el esfuerzo detrás de los productos panameños, al tiempo que se fortalece la preferencia por lo hecho en el país.

”Más de 150 personas estuvieron el día de hoy conectando con nueve empresas que han trabajado con el Ministerio de Comercio e Industrias a lo largo de los años con el proyecto ‘Agroindustria Competitiva’ “, señaló Yahanys Yangüez, directora general de Industrias del MICI.

🔗Te puede interesar: Ministro Moltó confirma que no habrá más control de precios en Panamá

Esta es la sexta edición del concurso, que ha recorrido distintas provincias para reconocer y promover el talento y la capacidad productiva de los emprendedores.

”Nuestro producto con el cual participamos el día de hoy es un café infusionado también conocido como “cold brew”, tenemos una selección de granos de café, arábico, que son cafés de altura y luego el proceso es distinto al café tradicional, no se pasen calor, sino que es infusionado en agua al tiempo y frío por un periodo de 24 horas, y luego viene el proceso de filtrado y embotellado”, detalló Felipe González, tercer lugar de la campaña.

Antes de llegar a Panamá, la competencia pasó por Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas y Colón.

Con esta nueva edición, el MICI apuesta por continuar fortaleciendo la agroindustria y brindar mayor visibilidad a los productores y emprendedores nacionales, como parte de los esfuerzos para abrir nuevos espacios de comercialización y crecimiento para sus negocios.