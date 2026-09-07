Condenan a 80 meses de prisión a dos hombres por caza ilegal en el Parque Nacional Soberanía

Los hombres fueron aprehendidos el sábado 5 de septiembre de 2026 por unidades de la Policía Ambiental de la Policía Nacional y guardabosques del Ministerio de Ambiente.

Panamá/Dos hombres fueron condenados a 80 meses de prisión por su vinculación con delitos contra la vida silvestre, en la modalidad de caza ilegal, y por posesión ilícita de arma de fuego, hechos registrados en el área protegida del Parque Nacional Soberanía.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Superior de Ambiente de la Procuraduría General de la Nación, luego de que ambos imputados admitieran su responsabilidad durante una audiencia de solicitudes múltiples.

En la audiencia, el fiscal solicitó la legalización de la aprehensión y la imputación de cargos, peticiones que fueron admitidas por el Juez de Garantías. Posteriormente, el Ministerio Público presentó un acuerdo de pena con los imputados, quienes reconocieron su participación en los hechos.

🔗Puedes leer: Condenan a tres extranjeros por tráfico internacional de drogas en Chiriquí

Los hombres fueron aprehendidos el sábado 5 de septiembre de 2026 por unidades de la Policía Ambiental de la Policía Nacional y guardabosques del Ministerio de Ambiente.

La captura se produjo en un área boscosa cercana a una quebrada, donde fueron ubicadas mochilas que contenían diversos indicios relacionados con la actividad ilícita, entre ellos carne de especies protegidas.

El Ministerio Público destacó que la condena se relaciona con hechos ocurridos dentro de un área protegida, donde la caza de especies de vida silvestre está restringida y constituye una afectación a la conservación de la fauna.