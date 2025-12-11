Condenan a tres personas por robo agravado a pareja de adultos mayores en San Miguelito

El hecho ocurrió el pasado 25 de noviembre, alrededor de las 6:20 p.m., cuando los tres delincuentes siguieron a las víctimas hasta la barriada San Antonio, en el corregimiento de Rufina Alfaro.

San Miguelito, Panamá/Un juez de garantías impuso una condena de nueve años de prisión a un hombre y ocho años de prisión a otros dos involucrados en un robo agravado cometido contra una pareja de adultos mayores en el distrito de San Miguelito.

El hecho ocurrió el pasado 25 de noviembre, alrededor de las 6:20 p.m., cuando los tres delincuentes siguieron a las víctimas hasta la barriada San Antonio, en el corregimiento de Rufina Alfaro.

Se pudo conocer que, al llegar al lugar, brincaron un muro, rompieron la ventana del vehículo y, mediante violencia e intimidación, despojaron a la mujer, que aún se encontraba dentro del auto, de su bolso, el cual contenía dinero en efectivo. Mientras se cometía el asalto, otro de los condenados esperaba a bordo de un taxi, vehículo en el que llegaron al lugar y en el que huyeron tras consumar el robo.

Durante la audiencia, se dio la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos solicitada por la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de San Miguelito y, posteriormente, se abrió un compás para que las partes acordaran las penas, las cuales fueron presentadas y validadas por el Juzgado de Garantías.