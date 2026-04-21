Conductores de plataformas digitales en Chiriquí piden ser incluidos en regulaciones

Conductores manifestaron su disposición al diálogo con las autoridades, con el objetivo de continuar brindando el servicio y, a la vez, mejorar la calidad de atención a los usuarios.

Chiriquí/Conductores que prestan servicios a través de plataformas digitales en la provincia de Chiriquí se reunieron para solicitar su inclusión en las regulaciones y en las modificaciones que se buscan implementar a la ley que rige esta actividad.

Durante el encuentro, los participantes manifestaron su disposición al diálogo con las autoridades, con el objetivo de continuar brindando el servicio y, a la vez, mejorar la calidad de atención a los usuarios.

“Le decimos sí a la regulación, le decimos no a las concesionarias. Estamos dispuestas a seguir brindando el servicio en el que estamos hasta ahora, con buena atención al cliente”, expresó Irania Vega, conductora de plataforma digital.

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Los conductores señalaron que la suspensión del decreto anterior fue una decisión acertada, al considerar que abre la puerta para revisar las condiciones actuales y establecer un marco que les permita continuar con la actividad de manera formal.

Asimismo, indicaron que esperan que este proceso de revisión contemple sus puntos de vista, no solo para garantizar su permanencia en el sector, sino también para fortalecer el servicio en beneficio de los usuarios.

Con información de Demetrio Ábrego