Transportistas reaccionan a derogación del decreto de plataformas señaladas por 'piratería y competencia desleal'

En los próximos días, el transporte organizado definirá su hoja de ruta frente al Ejecutivo y las recientes fricciones con el sector de conductores de plataformas.

El sector transporte mantiene su estado de alerta tras la reciente decisión del Ejecutivo de frenar el decreto que buscaba regular las plataformas digitales y la convocatoria a una mesa técnica. Jorge Dimas Collado, presidente de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), calificó la situación actual como insostenible debido a la "piratería rampante" y una competencia que consideran "desleal" frente al sector selectivo.

Collado aseguró que la lucha por una regulación que "nivele las cargas" no se detendrá.

El dirigente manifestó que los transportistas enfrentan compromisos económicos que ya no pueden costear bajo las condiciones actuales.

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La insatisfacción del gremio no solo es administrativa, sino también personal. Collado expresó su descontento tras una reunión en la que un diputado —cuyo nombre no fue precisado, pero a quien se le atribuyen declaraciones ofensivas en redes sociales— ofreció una "disculpa a medias". Según el presidente de Canatra, el sector no permitirá que se les tilde de "maleantes o ladrones", defendiendo la integridad de las prestatarias y de los conductores a nivel nacional.

"No estamos saliendo satisfechos. Nos hubiéramos sentido más tranquilos si verdaderamente hubiera pedido disculpas de corazón", señaló Collado, reafirmando que las bases del transporte se mantienen ofendidas por los señalamientos sobre presuntos beneficios económicos irregulares.

Ante este escenario, la cúpula de Canatra convocará a una reunión urgente de su Junta Directiva y posteriormente a una Asamblea General. El dirigente evitó adelantar si se tomarán medidas de fuerza o paros de labores, indicando que cualquier decisión debe nacer del consenso de las bases para no actuar de forma irrespetuosa con la estructura gremial. En los próximos días, el transporte organizado definirá su hoja de ruta frente al Ejecutivo y las recientes fricciones con el sector de conductores de plataformas.

Con información de Nicanor Alvarado

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