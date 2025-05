Conferencia Episcopal pide sensatez ante protestas y manifestaciones en el país

Ciudad de Panamá/Debido a la situación de tensión social que se vive en todo el país, provocada por las manifestaciones y protestas de diversos sectores que se oponen a la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), la Conferencia Episcopal Panameña, presidida por monseñor José Domingo Ulloa, ha hecho un llamado a la "sensatez y al amor por Panamá".

En un comunicado difundido en horas de la noche de este miércoles 14 de mayo, la organización católica destaca que como Iglesia no pueden ser indiferentes "ante el dolor y la incertidumbre que hoy atraviesa nuestra nación".

Al mismo tiempo, realizó un llamado al diálogo, "sin imposiciones ni de indolencias". "

"Es tiempo de diálogo con altura, de decisiones valientes, de renuncias generosas, de reformas que toquen lo estructural", agregan.

En ese sentido, la institución religiosa instó a todos los sectores, es decir, el gobierno, sociedad civil, gremios, juventudes, pueblos originarios, empresarios, comunidades de fe, "a construir juntos espacios de encuentros que permitan reencontrar el rumbo de la nación".

De acuerdo con la Conferencia Episcopal, "Panamá necesita coherencia, justicia y dignidad".

"Necesita manos tendidas, no puños cerrados. Necesita hombres y mujeres de buena voluntad que amen a su país más que a sus propios intereses", subrayó.

Por eso, en medio de tensiones, desconfianza y desencuentros, hacemos un llamado urgente a la cordura, la sensatez y al verdadero amor por Panamá. Como pastores, reafirmamos que la Iglesia no es juez, sino puente; no es trinchera, sino mesa de encuentro; no es voz de poder, sino eco del Evangelio y de los más pobres", destacan en el comunicado.