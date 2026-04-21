Congreso de criminalidad en Panamá busca reforzar estrategias contra el crimen organizado y la violencia

El congreso sirvió para exponer resultados recientes de operativos de seguridad ejecutados en el país, los cuales buscan contener una ola de hechos violentos que ha dejado cerca de 10 víctimas en las últimas semanas.

Autoridades de seguridad en el país participan en el congreso de criminalidad, un espacio de análisis que se extenderá por tres días y que tiene como objetivo principal fortalecer las estrategias para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la actividad de pandillas. Se trata del VII Congreso Internacional de Criminalidad, abordando el tema: Seguridad Hemisférica y la Criminalidad Global, en donde se han presentado informes estadísticos actualizados que permiten identificar el comportamiento delictivo en distintas regiones del país.

Las autoridades destacaron que estos datos permiten abordar la criminalidad de manera más focalizada, con intervenciones por barrio, corregimiento, distrito y provincia, lo que facilitará acciones más efectivas en las zonas con mayor incidencia.

"Nos da luces a continuar con la tarea de combatir el crimen organizado ya en forma más sistemática por barrio, por corregimiento, por distrito y por provincia, que creo que ha sido lo interesante y que de por sí ya conocemos y sobre esa información hemos estado trabajando durante estos años", explicó el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.

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Uno de los aspectos reiterados durante el congreso es la necesidad de fortalecer la prevención del delito, una tarea que, según indicó el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, no recae únicamente en los estamentos de seguridad. En ese sentido, se insistió en la importancia de involucrar a otros sectores, incluyendo comunidades y programas sociales, para reducir los factores de riesgo.

En paralelo, la Policía Nacional reiteró que mantiene programas de prevención en escuelas y comunidades, incluyendo clínicas deportivas dirigidas a menores de edad, como parte de una estrategia para alejar a los jóvenes de entornos delictivos.

El congreso también sirvió para exponer resultados recientes de operativos de seguridad ejecutados en el país, los cuales buscan contener una ola de hechos violentos que ha dejado cerca de 10 víctimas en las últimas semanas.

Entre los resultados destacaron el decomiso de drogas, armas de fuego, capturas de presuntos pandilleros y acciones contra estructuras delictivas. Las autoridades adelantaron que estos operativos se mantendrán durante al menos tres meses, con el objetivo de reforzar la seguridad en las zonas más afectadas.

Además, se informó sobre la aprehensión de personas presuntamente vinculadas a organizaciones criminales internacionales, incluyendo integrantes del grupo Tren de Aragua en la provincia de Veraguas, así como la captura de un ciudadano requerido por autoridades extranjeras tras su ingreso por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Las autoridades reiteraron que estos esfuerzos forman parte de una estrategia integral para restablecer la seguridad y generar confianza en la población, en medio de la preocupación ciudadana por el aumento de los hechos delictivos.

Información de Hellen Concepción

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