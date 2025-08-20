Gabinete aprueba proyectos de perforación de pozos y rehabilitación de potabilizadoras por más de $25 millones

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó el martes 20 de agosto la Resolución N.° 83-25, mediante la cual se autoriza la contratación, por procedimiento excepcional, entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. (Asocsa).

El contrato contempla el suministro, instalación e interconexión para la rehabilitación y mejora de acueductos rurales mediante la perforación de pozos en 122 comunidades del país, con una inversión de 5,599,609.20 de dólares.

Según el Minsa, la ejecución de este proyecto es prioritaria para atender la necesidad urgente de agua potable y garantizar la seguridad hídrica de las poblaciones beneficiadas. Los pozos se conectarán a los acueductos existentes en 11 regiones de salud. El plan contempla la perforación de:

15 pozos en Chiriquí

12 en Panamá Este

22 en Panamá Oeste

15 en Veraguas

11 en Los Santos

11 en Herrera

15 en Coclé

6 en Colón

6 en Bocas del Toro

3 en la Comarca Ngäbe Buglé

6 en Panamá Metro

El ministro de Salud, Fernando Boyd, destacó que el proyecto permitirá atender de manera rápida y efectiva a comunidades que por años han sufrido la falta de agua potable.

La resolución de Gabinete también estableció que la empresa Asocsa cumple con los requisitos legales y técnicos para desarrollar los trabajos en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026. Asimismo, el Minsa aclaró que la compañía presentó la oferta más baja, por debajo de las cotizaciones registradas en el portal electrónico Panamá Compra el pasado 10 de abril de 2025.

Rehabilitación de plantas potabilizadoras

En la misma sesión, el Consejo de Gabinete aprobó las resoluciones 85-25, 86-25, 87-25 y 88-25, que autorizan cuatro contrataciones, también por procedimiento excepcional, entre el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y diferentes empresas para la rehabilitación de las plantas potabilizadoras de Parita, Chepo, Farallón y Yaviza.

Estas obras, que beneficiarán a más de 38 mil personas, representan una inversión de $19.9 millones y forman parte del Programa de Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras a Nivel Nacional, que busca atender y modernizar unas 32 instalaciones en el país.

Los proyectos aprobados son:

Planta Potabilizadora de Parita (Herrera): será rehabilitada por Constructora Rodsa, S.A. , con una inversión de $ 4,578,576.91 . Atiende a 3,960 personas y enfrenta problemas por la turbiedad del agua cruda y su antigüedad.

será rehabilitada por , con una inversión de $ . Atiende a 3,960 personas y enfrenta problemas por la turbiedad del agua cruda y su antigüedad. Planta Potabilizadora de Yaviza (Darién): a cargo de Constructec Ingeniería, S.A. , con una inversión de $ 4,498,763.55 . Beneficiará a 3,508 personas. Tiene más de 50 años de servicio y presenta fallas en sistemas de captación, tratamiento y equipos eléctricos.

a cargo de , con una inversión de $ . Beneficiará a 3,508 personas. Tiene más de 50 años de servicio y presenta fallas en sistemas de captación, tratamiento y equipos eléctricos. Planta Potabilizadora de Farallón (Coclé): será intervenida por Cox Energy, S.A. , con un monto de $ 3,671,316.59 . Beneficiará a 2,554 personas y a miles de turistas que visitan la zona hotelera. Construida en 2007, actualmente no cubre la demanda.

será intervenida por , con un monto de $ . Beneficiará a 2,554 personas y a miles de turistas que visitan la zona hotelera. Construida en 2007, actualmente no cubre la demanda. Planta Potabilizadora de Chepo (Panamá Este): también a cargo de Cox Energy, S.A., con una inversión de $7,191,273.03. Atenderá a 28,472 personas. Con 50 años de operación, requiere mejoras en la toma de agua, sistemas de tratamiento, paneles eléctricos, válvulas y bombas.

El Idaan explicó que los trabajos incluyen la optimización de los procesos de potabilización del agua y garantizarán un suministro con la cantidad y calidad necesarias.

El plazo de ejecución de estos contratos será de 1.260 días, con el objetivo de mantener en condiciones óptimas de funcionamiento estas plantas y asegurar la continuidad y eficiencia del servicio de agua potable.