Consuelo Tomás gana el Premio José María Sánchez 2025 con Itinerarios de la fuga

El Premio José María Sánchez, convocado anualmente por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), no solo reconoce la excelencia literaria, sino que también contempla la publicación de la obra ganadora por la Editorial UTP, entre otros incentivos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La escritora panameña Consuelo Tomás fue galardonada con el Premio José María Sánchez 2025 por su obra Itinerarios de la fuga, presentada bajo el seudónimo Clarinete. Tras leer, analizar y deliberar, el jurado conformado por Marilina Vergara Polo y Félix Armando Quirós Tejeira decidió otorgar el reconocimiento a este libro de cuentos por su solidez narrativa y la coherencia de su propuesta literaria.

Compuesta por once relatos, la obra destaca por mantener una estructura cuidada y una voz narrativa que equilibra recursos como la exageración, la metáfora y el uso de regionalismos, dotando a los textos de un ritmo particular y de gran riqueza expresiva.

Según el fallo, Itinerarios de la fuga aborda con profundidad los grandes temas universales de la literatura —la vida, la muerte, el amor y el odio—, sin perder de vista la esencia local, a través de personajes vívidos y un lenguaje preciso.

El Premio José María Sánchez, convocado anualmente por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), no solo reconoce la excelencia literaria, sino que también contempla la publicación de la obra ganadora por la Editorial UTP, entre otros incentivos.