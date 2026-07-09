Consumo de drogas y alcohol incrementa conductas sexuales riesgosas, advierten especialistas

Más de 30 mil personas viven con VIH en Panamá, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y organizaciones dedicadas a la prevención y atención de esta enfermedad.

Ciudad de Panamá/Especialistas en salud alertaron que el consumo de drogas y alcohol en Panamá está estrechamente relacionado con el aumento de conductas sexuales de riesgo y, en consecuencia, con la transmisión del virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

El Dr. Orlando Quinterio explicó que el consumo de sustancias psicoactivas altera el juicio y favorece comportamientos que incrementan las posibilidades de contraer el virus.

”La droga que es inhalada o tomada hace que pierdas el control y de todo tu comportamiento, y obviamente eso te lleva fácilmente a tener una relación sin ningún tipo de pensar las consecuencias y de igual manera está bajo los efectos de una droga y a veces la parte del consumo o cómo se consigue”, señaló el doctor.

Según estadísticas de Probidsida, en Panamá más de 30 mil personas viven con VIH y cerca del 50 % desconoce su diagnóstico. La organización indicó además que el grupo de edad más afectado se encuentra entre los 20 y 40 años y que el país figura entre los seis de América Latina con mayor número de personas que viven con el virus.

La directora del Instituto de Salud Mental, Yadira Boyd, señaló que entre las poblaciones más vulnerables se encuentran los adultos mayores, las personas en situación de calle y los jóvenes consumidores de drogas.

”La realidad es que tenemos adolescentes que son positivos, adultos mayores que son positivos, o sea que la población no está circunscrita nada más al individuo que tiene relaciones sexuales, incluso nosotros tenemos pacientes que están en una bandera del indetectable porque son consumidores activos, tienen alteraciones en la memoria y no recuerdan y cuando van a los controles salen positivos”, explicó Boyd.

Los especialistas también alertaron que el uso de drogas intravenosas y el intercambio de objetos punzocortantes incrementan considerablemente el riesgo de infección. Añadieron que, en promedio, unas 40 personas son hospitalizadas cada mes por complicaciones relacionadas con el sida.

Ante este panorama, recomendaron a la población realizarse la prueba del VIH si existe sospecha de exposición al virus, ya que un diagnóstico temprano permite iniciar tratamiento oportuno, mejorar la calidad de vida del paciente y reducir la transmisión de la enfermedad.

Con información de Hellen Concepción