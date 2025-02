Continúan los operativos para frenar las carreras ilegales en la capital y Panamá Oeste

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional llevó a cabo un operativo de seguridad en varias zonas de la ciudad capital y la provincia de Panamá Oeste, con el objetivo de frenar la actividad ilegal de carreras de autos, conocidas como 'Jueves Racing'. Este tipo de eventos, que se realizan los jueves, se concentran principalmente en la Calzada de Amador, la Avenida Balboa y El Dorado frente a Dos Mares, así como en la autopista de Panamá Oeste.

Durante estas reuniones, jóvenes se agrupan para exhibir sus vehículos y, en algunos casos, participar en carreras clandestinas que no solo ponen en peligro la vida de los conductores, sino también la de los transeúntes. Ante esta situación, las autoridades han intensificado los operativos para prevenir accidentes de tránsito y atender las constantes quejas de la ciudadanía, especialmente de los residentes de Dos Mares, quienes se han mostrado preocupados por el ruido ocasionado por los vehículos a altas horas de la noche.

"Estamos realizando operativos en diferentes partes de la ciudad capital. Cada vez que tengamos llamadas de ciudadanos que nos informen sobre la participación en las denominadas 'regatas', o sobre conductores que están infringiendo el reglamento de tránsito, acelerando sus vehículos innecesariamente y perturbando la paz social, tomaremos acción", explicó el mayor Cedeño, encargado de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional.

Hasta el momento, las autoridades han impuesto un total de 85 infracciones de tránsito como parte de los esfuerzos para frenar el manejo desordenado y garantizar la seguridad vial en las zonas afectadas. Además, las autoridades han señalado que los operativos continuarán en los próximos días para seguir atendiendo las denuncias de los residentes y evitar posibles tragedias.

Por otro lado, uno de los organizadores de los 'Jueves Racing', identificado como Gabi Novo, defendió la iniciativa, aunque admitió que hay un comportamiento irresponsable por parte de algunos participantes.

"Hay de todo, hay muchachos irresponsables, pero también personas que vienen a pasar un buen rato. El problema es que no hay lugares de esparcimiento adecuados para estacionarnos y conversar de manera sana. Estoy de acuerdo con los operativos, pero lo que no puedo apoyar es que la gente pase a toda velocidad, ya que hay vecinos y es necesario entender que no son lugares para correr", señaló Novo.

El debate sobre el 'Jueves Racing' y la falta de espacios de recreación sigue siendo un tema polémico. Mientras algunos defienden el derecho a reunirse y disfrutar de sus vehículos en un entorno controlado, otros argumentan que el peligro y las molestias para la comunidad son inaceptables.

Con información de Luis Velarde.