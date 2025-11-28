Contralor Flores sobre auditorías: 'El paso de entrega no es a la velocidad que todos quisieran, pero es el necesario'

Al ser consultado sobre los casos próximos a ser enviados, mencionó investigaciones emblemáticas, entre ellas las que se llevan adelante vinculadas al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y otros expedientes que involucran a diversas personalidades.

Boquete, Chiriquí/El contralor de la República, Anel Flores, informó este viernes sobre el avance de las auditorías en curso. Según dijo, se trata de un trabajo “arduo y meticuloso” cuyo objetivo es fortalecer los expedientes que serán remitidos al Ministerio Público.

"Creo que pronto veremos todos los resultados que yo creo que todo el mundo quiere ver. Es un trabajo muy meticuloso, que hay que hacerlo con mucha calma, porque cualquier error puede dar a que se caigan los casos que obviamente lleva adelante el Ministerio Público", indicó el funcionario a este medio.

Agregó que las auditorías se desarrollan con rigor técnico, evitando cualquier tipo de sesgo o selectividad: “Entonces tenemos mucho cuidado de hacerlo de la forma más correcta, la más justa, más firme posible, de que no haya ningún tipo de sesgo o selectividad en el tema”, dijo.

"Lo hacemos con mucho profesionalismo y, obviamente, el paso de esas entregas no es a la velocidad que pueda todo el mundo querer, pero es el necesario", manifestó.

Al ser consultado sobre los casos próximos a ser enviados, mencionó investigaciones emblemáticas, entre ellas las que se llevan adelante vinculadas al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y otros expedientes que involucran a diversas personalidades. Sobre la posibilidad de órdenes de detención, respondió que esa decisión corresponde al Ministerio Público, aunque sostuvo que con las pruebas que estarán entregando “prontamente habrá suficientes elementos”.

“Yo necesitaría como tres contralorías”

Durante la conferencia de prensa semanal de los jueves del presidente José Raúl Mulino, realizada en esta ocasión en la provincia de Chiriquí, Flores había abordado el avance de las auditorías en curso y aclaró señalamientos difundidos recientemente sobre una supuesta separación institucional entre la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

El contralor detalló el 27 de noviembre que en los 11 meses que lleva al frente de la entidad se han entregado 112 auditorías, cifra que —según dijo— supera ampliamente las realizadas en los últimos cinco años. Recordó que la institución enfrenta limitaciones de personal, lo que dificulta cubrir la demanda nacional de investigaciones financieras.

Sostuvo que, por la carga laboral, “yo necesitaría como tres contralorías”, aunque puntualizó que el presupuesto actual no permite ampliar significativamente el equipo técnico.

Con información de Demetrio Ábrego