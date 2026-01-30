Contralor Flores responde a Carrizo: 'El que está en un tema cautelar es él, no yo'
Ciudad de Panamá/El contralor general de la República, Eduardo Flores, se refirió a las declaraciones del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, quien aseguró que presentaría denuncias por supuestas irregularidades, señalándolo directamente y alegando incluso presuntas amenazas a miembros de su familia.
Al ser consultado sobre estos señalamientos, el contralor Flores restó relevancia a las acusaciones y afirmó que Carrizo tiene derecho a expresar lo que considere necesario, aunque subrayó que el caso ya se encuentra en el ámbito judicial.
“Tiene derecho a hacer lo que quiera, él está ahora mismo en un tema cautelar, no yo. Él ya tendrá derecho a decir lo que quiera, pero obviamente es algo que ya le corresponde al Ministerio Público, no a mí”, manifestó.
Carrizo también sostuvo públicamente que el contralor habría contactado a su familia con supuestas amenazas, afirmación que fue desestimada por el funcionario.
“Esa es su opinión… él es una persona que no tiene un futuro político, pero es un problema de él, no mío; yo no estoy buscando ninguna carrera política”, expresó el contralor, al rechazar además que exista un plan con motivaciones políticas de su parte.
La investigación contra Carrizo se originó a partir de un informe de la Contraloría General de la República que, en noviembre de 2025, ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias del exvicepresidente por un monto de hasta 1.3 millones de dólares, dentro de un proceso que en ese momento tenía carácter administrativo, por presunto enriquecimiento injustificado.
Posteriormente, la Contraloría presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, en la que se señala un supuesto enriquecimiento no justificado por un monto de 1.9 millones de dólares.
Como parte de las medidas cautelares, la jueza Oris Medina ordenó el arresto domiciliario de Carrizo y le impuso impedimento de salida del país, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.